為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    時代眼淚！臉書「2社交功能」將停用 下架時間曝光

    2025/11/11 16:33 即時新聞／綜合報導
    Meta宣布將於2026年2月10日停止支援FB的「讚」與「分享」外掛功能，示意圖。（路透）

    Meta宣布將於2026年2月10日停止支援FB的「讚」與「分享」外掛功能，示意圖。（路透）

    社群巨頭Meta宣布將於2026年2月10日正式停止支援Facebook的「讚」與「分享」外掛功能，結束這兩項陪伴網頁超過十年的社交工具。官方表示，此舉是為了讓開發者平台持續朝現代化與高效率方向發展。

    綜合媒體報導，Meta在最新公告中指出，隨著開發者平台持續演進，公司正進行策略性調整，聚焦於能為開發者與企業帶來最大價值的工具與功能。根據說明，Facebook的「讚」與「分享」屆時將正式下線。Meta表示，這些外掛程式屬於早期網頁開發時期的產物，隨著數位環境與使用習慣的改變，其使用率已逐漸下降。

    官方強調，這項變更不會對開發者或網站造成破壞性影響。自2026年2月10日起，「讚」與「分享」將會「優雅降級」（gracefully degrade），轉變為看不見的0×0像素，而非產生錯誤或干擾網站運作。Meta表示，此舉僅會移除外掛內容，不會影響網站的主要功能或其他程式運作，因此開發者無需採取任何額外行動。

    Meta表示，此次調整反映了公司致力於維持一個現代化、高效率的平台生態，同時為未來的創新功能騰出更多資源。隨著Facebook在整體Meta架構中的地位轉變，平台的重心正逐步從單一社群整合工具，轉向支援更廣泛的開發與商業應用。這項決定不僅象徵 Facebook社交外掛的結束，也預示著網路互動模式將邁向新階段。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播