時代眼淚！臉書「2社交功能」將停用 下架時間曝光

Meta宣布將於2026年2月10日停止支援FB的「讚」與「分享」外掛功能，示意圖。（路透）

社群巨頭Meta宣布將於2026年2月10日正式停止支援Facebook的「讚」與「分享」外掛功能，結束這兩項陪伴網頁超過十年的社交工具。官方表示，此舉是為了讓開發者平台持續朝現代化與高效率方向發展。

綜合媒體報導，Meta在最新公告中指出，隨著開發者平台持續演進，公司正進行策略性調整，聚焦於能為開發者與企業帶來最大價值的工具與功能。根據說明，Facebook的「讚」與「分享」屆時將正式下線。Meta表示，這些外掛程式屬於早期網頁開發時期的產物，隨著數位環境與使用習慣的改變，其使用率已逐漸下降。

請繼續往下閱讀...

官方強調，這項變更不會對開發者或網站造成破壞性影響。自2026年2月10日起，「讚」與「分享」將會「優雅降級」（gracefully degrade），轉變為看不見的0×0像素，而非產生錯誤或干擾網站運作。Meta表示，此舉僅會移除外掛內容，不會影響網站的主要功能或其他程式運作，因此開發者無需採取任何額外行動。

Meta表示，此次調整反映了公司致力於維持一個現代化、高效率的平台生態，同時為未來的創新功能騰出更多資源。隨著Facebook在整體Meta架構中的地位轉變，平台的重心正逐步從單一社群整合工具，轉向支援更廣泛的開發與商業應用。這項決定不僅象徵 Facebook社交外掛的結束，也預示著網路互動模式將邁向新階段。

