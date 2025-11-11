為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本日瀝集團捐贈路面修補材料 助交通部做東部風災復原

    2025/11/11 15:27 記者吳亮儀／台北報導
    工務段接收日瀝集團捐贈全天候路面坑洞修補材料。（公路局提供）

    工務段接收日瀝集團捐贈全天候路面坑洞修補材料。（公路局提供）

    交通部公路局今天（11日）說明，近期台灣東部地區遭受颱風豪雨釀成嚴重災情，基礎設施受到重創，日本企業日瀝集團株式會社（NICHIREKI GROUP CO., LTD.）第一時間透過中央大學土木系教授陳世晃聯繫，願意主動伸出援手捐贈公路局1600包高耐久、全天候路面修補材料，以供災後道路復原作業所需。

    日瀝集團株式會社自1943年成立，致力於防災減災及道路基礎設施事業，本次捐贈的全天候型改質常溫瀝青混凝土（全天候路面坑洞修補材料），具有良好的耐久性及可雨天施工的便利性，適用於東部地區多雨及重載交通路段的道路緊急修補。

    公路局表示，從311大地震到近期颱風災害，台日雙方的互動不僅在官方層面展現支持，更有民間企業以實際行動參與台灣的重建，這份情誼彌足珍貴，如同並肩同行的夥伴，在風雨中相互扶持成長。

    公路局表示，此次日瀝集團捐贈的材料，已於10月27日及11月3日分批運抵花蓮太魯閣及台東大武工務段，公路局除了致函感謝日瀝集團對台灣災後重建的支持外，後續也將儘速妥善運用於災後復原，作為路面緊急修補材料。

    日瀝集團捐贈的全天候路面坑洞修補材料。（公路局提供）

    日瀝集團捐贈的全天候路面坑洞修補材料。（公路局提供）

    材料運抵位於臺東的南區養護工程分局大武工務段。（公路局提供）

    材料運抵位於臺東的南區養護工程分局大武工務段。（公路局提供）

    日瀝集團捐贈全天候路面坑洞修補材料型錄。（公路局提供）

    日瀝集團捐贈全天候路面坑洞修補材料型錄。（公路局提供）

    材料運抵位於花蓮的東區養護工程分局太魯閣工務段。（公路局提供）

    材料運抵位於花蓮的東區養護工程分局太魯閣工務段。（公路局提供）

