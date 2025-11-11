抖音用語滲透校園！學生喊「拉粑粑」老師嚇壞嘆：心累了

老師驚覺現在學生愛用抖音用語，也反思該如何在教學中拉近與學生的距離。示意圖，非本次新聞事件。（資料照）

近年許多孩子從小接觸手機與短影音，語言表達也逐漸受中國網路文化影響。近日一名補習班老師抱怨，自己竟聽見學生用「拉粑粑」代替「上廁所」，而且日常用語多數都來自抖音流行用語，讓原PO當場愣住不知道該如何是好。貼文曝光後，也引發網友熱議「抖音語」是否正悄悄改寫下一代的語言習慣。

網友在Dcard發文說，自己在補習班擔任兼職老師，近年發現學生的用語變得讓人難以理解，常掛在嘴邊的詞彙包括「冰激淋」、「充電寶」、「拉基桶」等，讓她一度以為是自己跟不上流行。直到學生糾正她「哪吒」要念成「哪渣」，吵架時還說要「往死裡打」，上廁所則說去「拉粑粑」，甚至在課堂上跳起「上車舞」，讓原PO驚覺這些語言似乎全來自抖音，不禁直呼，「是不是該去下載抖音，才能聽懂他們在說什麼？」

原PO坦言，面對學生語言被抖音滲透的現象，她開始陷入兩難思考，身為老師究竟該堅守傳統語言，不讓孩子被「短影音語」同化，還是應該嘗試走進他們的世界，用他們熟悉的語彙去理解溝通？對此，原PO也自省，若總以「我以前都怎樣」的姿態說教，只會讓自己與學生之間的距離越來越遠。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「中國要武統台灣完全不需要武力，文化統治穩贏，下一代對兩岸關係也不會想守護台灣的獨立，反正他們從小就覺得中國好像不錯」、「平板養小孩的結果」、「這個問題早就好幾年了，中國哪還跟你來什麼武統，用文化輸出和統簡單多了。不要說年輕人不懂事，成年人也是被統得很開心，溫水煮青蛙啦，到那些人自覺的時候就晚了」。

另外，也有不少網友認為，「文化本來就是流動的，沒什麼好訝異的，有時候我不太懂身邊的朋友，明明反中，但是陸劇抖音看得比誰都熱衷」、「跳舞或搞笑梗我是覺得ok啦，因為還是有創意的地方，而且有些是真的蠻好笑」、「其實中國那邊也滿多人在學台灣用詞的，他們覺得很可愛」、「文化本來就會互相影響的，要學會包容」、「你拒絕進入下一個時代的流行，那麼最終將會出現代溝」。

