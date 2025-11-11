赴日小心流感潮！旅客接連中鏢 網籲「快戴口罩」

日本近期流感疫情升溫。示意圖。（歐新社）

近期不少台灣民眾赴日旅遊，卻紛紛傳出確診「A型流感」。對此，一名網友也呼籲，自己剛從日本返台居然確診流感，發燒、全身痠痛到難以入睡，讓原PO崩潰提醒「真的要戴口罩！」貼文掀起熱議，許多網友也透露，身邊朋友去日本「幾乎都中鏢」。

網友在社群平台threads發文說，自己近期前往日本旅遊，返台後卻突然出現高燒不退、喉嚨痛等症狀，經就醫確認竟是確診A型流感。原PO提醒，如果最近有準備赴日的旅客，務必提高警覺，「一定要戴好口罩」，因為當地不論是地鐵、商場還是景點，「到處都有人在咳嗽」。

貼文曝光，立刻引起網友熱議，「去機場必戴口罩，機場真的很毒」、「日本流感真的超嚴重，傳染速度和發病速度也超快，女兒上週和學校到日本拜訪姐妹校，全團大概三分之一中獎」、「在日本太……太多人直接咳嗽都不遮掩的，所以我們大人跟小孩都戴著口罩」、「我被機上的人傳染！機上戴口罩沒用，還是會被傳染」、「目前還在日本，每天都會戴口罩，一上火車就聽到很多人在咳嗽」。

另外，也有不少網友建議提醒，「去日本至少一個月前，請在台灣完成接種流感疫苗。公費最好，自費也不貴，哪個廠牌都可以」、「人多的地方一定要把口罩戴好，不然玩到一半確診A流得不償失」、「建議去之前到醫院買克流感的藥2顆1800$，備著」。

