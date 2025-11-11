6公尺麵包超人現身竹市東門城！「新竹冬日童樂會」15日起邀親子共遊

六米麵包超人現身竹市東門城！「新竹冬日童樂會」邀親子共遊。（市府提供）

新竹市「新竹冬日童樂會」活動預計將於15日起於東門城範圍及北大公園登場，活動以「溫暖、歡樂」為主題，邀請日本家喻戶曉的超人氣動漫角色麵包超人，陪伴市民和大小朋友共度溫馨冬日時光。

市府表示，「新竹冬日童樂會」不僅是一場親子活動，更是結合城市文化與動漫魅力的創意盛會，麵包超人代表愛與勇氣的正面形象，與新竹市推動的幸福城市願景相互呼應；而東門城作為活動主舞台，更象徵新竹在歷史與現代之間的溫暖連結，市府期盼透過這次活動，為市民帶來更多笑容，也吸引國內外旅客走進新竹，感受城市的獨特魅力。

城銷處提到，這座以麵包超人為造型的6公尺氣模遊具，是全台灣首次亮相，從15日起將持續展出至11月30日，活動期間每天17:00至21:00，限定開放10歲以下小朋友入內體驗彈跳床樂趣，讓孩子們能親身感受麵包超人世界的快樂氛圍，也讓家長在冬季夜色中與孩子共享難得的親子時光。

城銷處補充，除了東門城的氣模展出外，「冬日童樂會」系列活動將於16日在北大公園熱鬧登場，包含「麵包超人見面會」及「戶外電影放映會」；此外，11月15日至11月30日期間推出「AR互動體驗—尋找麵包超人大挑戰」活動，結合科技與遊戲互動，邀請市民化身小小探險家，在新竹市8大景點區展開一場趣味尋寶任務。

與麵包超人一同迎接最溫暖的冬季派對，更多活動資訊將陸續公布，歡迎市民朋友至「跟風玩新竹」FB粉絲專頁查詢，市府提醒喜愛麵包超人的大小朋友，千萬別錯過這場冬季限定的相見歡！

