    首頁 > 生活

    三百六十行+1！徵信社神秘職缺「感情破壞專員」轟動全網

    2025/11/11 19:31 即時新聞／綜合報導
    近期台灣有徵信社在人力銀行徵才網站，開出「感情破壞專員」職缺，示意圖。（資料照）

    近期台灣有徵信社在人力銀行徵才網站，開出「感情破壞專員」職缺，示意圖。（資料照）

    配合社會需求，不少新興行業紛紛冒出，近來有台灣徵信社開出新職缺，月薪達4萬5000元至5萬元，工作內容主要是協助處理客戶感情問題，必須具「情感心理知識」、「婚姻法律實務應用」等能力，消息一出，吸引大批網友關注。

    據了解，社群平台Threads近日瘋傳一張職缺截圖，有網友瀏覽人力銀行網站，偶然看到某間徵信社徵才頁面，開出一個名為「感情破壞專員」的神奇職缺。根據職缺介紹，工作內容包含「接聽客戶諮詢電話」、「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃『關係結束策略』與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」，以及必須做到「安撫客戶情緒並回覆問題，讓客戶安心委託」。

    這項神秘職缺曝光後，立即在社群引爆全網轟動，「看起來很好賺」、「好酷！我要應徵」、「是物理性破壞還是化學性破壞」、「當小三變成種職業一切都合理了」、「有趣的工作，只要關閉自己良心」。另有網友認為，這種專業級的「職業小三」或「分手顧問」，似乎還得同時兼備心理師、感情軍師、談判專家等多重身分。

    也有人冷靜指出，這項看似輕鬆好賺的職缺，其實暗藏許多危險係數極高的工傷，認為薪資其實開太低，且「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」。據悉，徵信社主要業務是幫助委託人蒐集，他們指定的事件真相、資料與證據等服務，部分業者會提供婚前徵信、感情破壞、第三者排除、挽回感情等服務。

    像是「感情破壞專員」這類工作業務號稱，可以協助介入第三者關係，透過佈局、情感操控、調查隱私等方式改變指定對象的想法，在不觸法的情況下，達到拆散情侶或婚外情對象的目標，讓這工作被各界視為難以評價的「灰色地帶」。

