    店員淡定拍桌！ 民眾驚見「黑米奇」跳進煮粥鍋 台中市食安處錄案稽查

    2025/11/11 15:12 記者黃旭磊／台中報導
    台中市食安處祕書蔡文哲說，民眾反映疑有病媒（老鼠）掉入鍋已錄案追查。（市府提供）

    民眾lxl到台中市北區中華路二段買廣東粥，以手機拍到大黑鼠在煮粥鍋邊緣，女店員淡定拍桌，「黑米奇」受驚直接跳進煮粥鍋，民眾說，「走的時候，也沒有看到他們把鍋子倒掉」，網友看到影片直呼「料理鼠王」現身指導了，對此，台中市食品藥物安全處秘書蔡文哲強調，立即錄案並派員稽查，將責令業者限期改善，複查若仍不合格，將依「食品安全衛生管理法」規定裁罰6萬元以上罰鍰。

    爆料民眾說，昨天（10日）下午4時許，親眼看到鼠哥大廚直接跳進稀飯鍋裡，店員也太淡定，走的時候也沒有看到他們把鍋子倒掉。影片在脆（Threads）貼出後，吸引上千網友點閱，並有上百則留言，網友肉搜出攤商店名，稱「什麼鬼，我超愛吃這間的欸。」

    店家表示，攤位鄰近中華路夜市，平時都有清潔消毒也設置捕鼠籠，店內標準程序遇到這種情況會報廢食材，可能是當天店員沒注意，已加強員工訓練，並加強環境清潔與整理改善，避免類似狀況發生。

    台中市食安處祕書蔡文哲表示，針對民眾反映北區某店家疑有病媒（老鼠）掉入鍋內，衛生局已錄案並派員稽查，若查獲店家未符合「食品良好衛生規範準則」規定，將責令業者限期改善，複查若仍不合格，則依「食品安全衛生管理法」規定，處以新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

