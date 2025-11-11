台灣學者挺台印雙邊工作會議 駐印大使陳牧民：深化合作夥伴關係

「第3屆台灣─印度人文與社會科學雙邊工作會議」於印度舉辦，包括清華大學方天賜、輔仁大學唐維敏、政治大學魏玫娟、中正大學蔡育岱、中山大學辛翠玲、屏東科技大學陳和賢等重量級學者親赴印度擔任講者。（圖由駐印度代表處科技組提供）

副總統蕭美琴在歐洲議會演講振奮人心，展現我國駐外人員努力拚外交的決心。「第3屆台灣─印度人文與社會科學雙邊工作會議」昨（10）日於印度瓦拉納西（Varanasi）舉辦，包括清華大學方天賜、輔仁大學唐維敏、政治大學魏玫娟、中正大學蔡育岱、中山大學辛翠玲、屏東科技大學陳和賢等重量級學者，親赴印度擔任講者，共同發展具體可行的建議及合作機制。

我駐印度大使陳牧民受邀出席致詞表示，面對全球地緣政治緊張、經濟保護主義、科技變局與環境變遷，印度與台灣同為亞洲充滿活力與創新的社會，隨著印度與台灣持續擴展雙邊關係及深化合作，兩國作為全球可信賴夥伴，過去10年來共同合作近200件雙邊合作計畫，台灣印度雙邊會議是兩國社會人文學術界的年度盛會，讓印度與台灣的學者、政策制定者交流對話，相關建議將據以形塑增強兩國韌性的戰略，共同應對永續發展的挑戰。

請繼續往下閱讀...

駐印度代表處科技組說明，我國國科會與印度社會科學研究委員會，依據雙方合作備忘錄，定期於台灣和印度辦理人文社會科學領域研討會，促進雙邊合作交流，今年歷史悠久且享有盛譽的Banaras Hindu University擔任共同主辦單位，並邀請UNESCO（聯合國教科文組織）講座教授Prof.Priyankar Upadhyay主持。

雙邊會議探討印度與台灣永續發展的重要議題，研析雙方在經濟發展、社會包容、對外關係等領域的合作機遇與挑戰，其中，對於變動地緣政治下的經濟發展，印度與台灣同時是新全球供應鏈的重要節點，卻也容易受到貿易壁壘、科技創新及農業和產業政策變動的影響，工作會議討論兩國如何適應全球經濟趨勢，包括貿易壁壘影響、供應鏈韌性、科技轉型與農業政策變革，提出可提升經濟韌性、保護關鍵產業、加強糧食與供應鏈安全的策略。

此外，印度與台灣均面對性別意識變遷、移民潮流、社會改革與多元文化融合的複雜挑戰，透過合作研究找出促進社會團結、減少不平等、將人口變遷轉化為社會活力來源的政策模式；另，印度與台灣均處於高度競逐的地緣環境，外交、軟實力、文化影響與國際合作，策略性用於推進外交目標，會議亦探討兩國透過外交支持國內及區域發展。

「第3屆台灣─印度人文與社會科學雙邊工作會議」於印度舉辦，駐印度大使陳牧民（中）與印度國家社會科學委員會講座教授Prof Manfred Bergman（右）、印度國家社會科學研究委員會主任Dr Dhananjay Singh辛格（左）出席。（圖由駐印度代表處科技組提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法