鳳凰颱風逼近！高雄排空26座滯洪池 備妥1.3萬沙包供領取

高雄排空26座滯洪池，圖為寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

鳳凰颱風逼近，路徑變變變，高雄山區有局部大雨發生機率，水利局排空26座滯洪池，並備妥1.3萬沙包，開放民眾到公所領取。

鳳凰颱風路徑持續南移，登陸位置以屏東機率較大，高雄列入警戒區域，但預估整體雨量下修，根據氣象署最新資料，高雄主要降雨時間為12日14時至20時，降雨量約30至50毫米。

氣象署今持續對高雄發布大雨特報，山區有局部大雨發生機率，嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

市府不敢掉以輕心，鳳凰颱風應變中心一級開設，水利局排空26座滯洪池，總滯洪量可達499萬噸，以確保颱風期間發揮關鍵性分流與儲水功能，大幅降低周邊積淹水風險。

市府也備妥1.3萬多個沙包等，開放民眾到區公所領取，以人口數最多的鳳山區為例，區長吳茂樹準備2000個沙包，民眾陸續領取防颱。

水利局也完成93處固定式抽水站、285台抽水機組整備，並於各易淹水地區，預佈133台移動式抽水機，另有15台機組機動待命，將視現場狀況調度應變。

高雄排空26座滯洪池，圖為府前滯洪池。（記者陳文嬋攝）

高雄備妥1.3萬個沙包，民眾到鳳山區公所領取。（記者陳文嬋攝）

