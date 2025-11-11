為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲！台南防颱總動員 23萬砂包、防水擋板全備妥

    2025/11/11 15:06 記者洪瑞琴／台南報導
    玉井區公所完成收容處所整備。（圖由南市府民政局提供）

    玉井區公所完成收容處所整備。（圖由南市府民政局提供）

    受到鳳凰颱風及其外圍環流與東北季風影響，中央氣象署指出今（11）日南部地區將有局部大雨或豪雨發生機會。市長黃偉哲特別要求市府團隊及各區公所全面進入防颱整備狀態，提早完成防災準備，降低災害衝擊。

    黃偉哲表示，隨著鳳凰颱風路徑逐漸北上，南市納入陸上警戒範圍，市府及37區公所已備妥23萬個砂包與3600多片防水擋板供民眾領取，各區避難收容處所也全面整備完成，並準備民生物資與發電機。針對山區及沿海地區的災害潛勢區保全戶，市府呼籲民眾隨時配合區公所預防性疏散或自主撤離，確保安全。

    黃偉哲指出，先前受丹娜絲風災影響的4萬7800多戶災戶中，已有9成以上完成修繕或進入復建階段，少部分因修繕中或產權問題暫以帆布覆蓋。市府已要求各區公所加強檢查帆布固定與排水設施，並特別關懷弱勢與長者住戶，避免颱風來襲時再度受災。

    民政局長姜淋煌表示，全市防災整備工作已就緒，各區已啟動里鄰關懷機制，弱勢保全戶如有需求，可依親或前往避難處所避難。他說，針對丹娜絲風災受損房屋，政府已提供修繕及拆除補助，並主動協助弱勢戶修復，感謝慈善團體共同投入資源協助復建。

    姜淋煌強調，市府已要求各區公所持續追蹤修繕進度，颱風期間保持高度警戒，一旦有緊急狀況，將立即啟動災害應變機制，協助民眾安置。為強化應變能力，今年更添購各里發電機，完成無線電通訊測試，確保颱風期間訊息暢通。市府表示，各區公所將以行動力與同理心，守護市民生命財產安全。

    新化區完成收容處所整備。（圖由南市民政局提供）

    新化區完成收容處所整備。（圖由南市民政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播