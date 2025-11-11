鳳凰颱風來襲！台南防颱總動員 23萬砂包、防水擋板全備妥

玉井區公所完成收容處所整備。（圖由南市府民政局提供）

受到鳳凰颱風及其外圍環流與東北季風影響，中央氣象署指出今（11）日南部地區將有局部大雨或豪雨發生機會。市長黃偉哲特別要求市府團隊及各區公所全面進入防颱整備狀態，提早完成防災準備，降低災害衝擊。

黃偉哲表示，隨著鳳凰颱風路徑逐漸北上，南市納入陸上警戒範圍，市府及37區公所已備妥23萬個砂包與3600多片防水擋板供民眾領取，各區避難收容處所也全面整備完成，並準備民生物資與發電機。針對山區及沿海地區的災害潛勢區保全戶，市府呼籲民眾隨時配合區公所預防性疏散或自主撤離，確保安全。

黃偉哲指出，先前受丹娜絲風災影響的4萬7800多戶災戶中，已有9成以上完成修繕或進入復建階段，少部分因修繕中或產權問題暫以帆布覆蓋。市府已要求各區公所加強檢查帆布固定與排水設施，並特別關懷弱勢與長者住戶，避免颱風來襲時再度受災。

民政局長姜淋煌表示，全市防災整備工作已就緒，各區已啟動里鄰關懷機制，弱勢保全戶如有需求，可依親或前往避難處所避難。他說，針對丹娜絲風災受損房屋，政府已提供修繕及拆除補助，並主動協助弱勢戶修復，感謝慈善團體共同投入資源協助復建。

姜淋煌強調，市府已要求各區公所持續追蹤修繕進度，颱風期間保持高度警戒，一旦有緊急狀況，將立即啟動災害應變機制，協助民眾安置。為強化應變能力，今年更添購各里發電機，完成無線電通訊測試，確保颱風期間訊息暢通。市府表示，各區公所將以行動力與同理心，守護市民生命財產安全。

新化區完成收容處所整備。（圖由南市民政局提供）

