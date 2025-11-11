新北地政推AI客服、不動產防詐 獲內政部5獎肯定

新北市地政局出席內政部「地政節慶祝大會」，獲得5個獎項。（圖由新北地政局提供）

新北市地政局近年推動業務革新，導入AI提升行政效能與服務品質，內政部今天舉辦「地政節慶祝大會」頒獎典禮，新北榮獲「114年直轄市組執行地政業務績優獎」等4個獎項，另樹林地政事務所主任黃美娟也以卓越表現及優良事蹟，榮獲「第30屆地政貢獻獎」。

新北市地政局局長汪禮國表示，市府積極推動「智慧地政」，提供全民可用的「預售屋契約AI比對系統」，協助檢視契約，預防潛在糾紛，近期推出整合新北地政通AI客服、愛連網租屋資訊彙集等5大服務的「有心．租屋平台」。

在測量業務上，新北市連續14年獲內政部「地籍圖重測計畫優等獎」肯定，積極辦理「三維地籍建物整合建置」業務，連年評比皆為特優，有助於空間地理資訊產業的發展，達到跨域共享，朝智慧城市邁進。

汪禮國指出，新北以「全民識詐」為核心，推動不動產防詐措施，跨界共組防詐聯盟，推廣地籍異動即時通，與檢警、永慶房屋及玉山銀行合作，打造防護網、防堵詐騙，各地政事務所針對高風險抵押權設定案件，透過關懷提問及橫向通報機制，防堵假投資詐騙房產案件。

至今年10月止，總計關懷提問5864件，成功攔阻14起詐騙案，守護民眾不動產價值達8032萬元，新北地籍異動即時通申辦量高居全國第一，獲內政部「直轄市、縣（市）政府不動產阻詐成效績優獎」肯定。

新北市連續16年榮獲內政部「地政業務督導考評─直轄市組績優獎」，地政局長汪禮國（右）代表領獎。（圖由新北地政局提供）

