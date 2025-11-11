賺到颱風假！桃園人樂出遊採買 海巡署籲勿前往海邊觀浪

北台灣僅桃園放颱風假，因風雨不明顯，中壢大江購物中心美食區湧入滿滿人潮。（記者李容萍攝）

鳳凰颱風來襲，北台灣僅桃園市「一枝獨秀」桃園市今（11）日停班停課，羨煞其他縣市民眾，不少網友大讚市長張善政「真是太帥了」、還說「我女兒說，他們班全體同學跟善政哥哥和好」，由於桃園地區風雨不大，包括大江購物中心、台茂購物中心因停車方便，許多民眾前往排隊、進場享用美食，有小朋友表示「很開心」，家長也覺得「賺到颱風假」，正好帶小朋友出來走走、買鞋子，不用人擠人。

大江購物中心公關表示，賣場內美食餐飲選擇多，能解決全家用餐需求，也有許多民眾攜家帶眷出遊，上午11點開店時即湧入人潮與車潮，停車場車輛數預期接近假日時段的車潮，屆時周邊會進行相關交通動線指引。

中壢區漁會永安漁港觀光漁市適逢11月整修1個月，鮮魚區、乾貨區預計29日開始營業，熟食區要到明年1月31日開始營業；桃園區漁會竹圍漁港吸引部分遊客前往採買魚貨，中午時段的浪高測達3.7米，陣風約8級。

沿海地區民眾則說，相較上次東北季風及風神颱風外圍環流，這次風雨明顯較小，但今日上午風大雨小，中午開始雨勢逐漸變大，提早出門採買午餐，避免天雨路滑發生意外。

考量沿海風浪明顯增強，浪高持續攀升，海巡署北部分署呼籲民眾提高警覺，先期做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。若地方政府發布公告警戒區，民眾擅自進入或逗留，將依災害防救法逕行開立舉發單，並函送地方政府裁罰5萬元以上至25萬元以下罰鍰。

海巡署北部分署呼籲民眾提高警覺，先期做好防颱準備，切勿前往海邊觀浪、戲水或從事任何海上活動，以免發生危險。（圖由海巡署提供）

