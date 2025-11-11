為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗縣議員提案敬老愛心卡可搭小黃、購物 鍾東錦：請社會處通盤考量

    2025/11/11 14:35 記者張勳騰／苗栗報導
    民進黨苗栗縣議員許櫻萍質詢，建議苗栗縣的敬老愛心卡開放多元使用。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣敬老愛心卡目前僅能搭公車、火車及捷運，民進黨苗栗縣議員許櫻萍及國民黨縣議員楊明燁，今（11）日在苗栗縣議會定期會中要求增加搭計程車、購物等多元用途使用；縣長鍾東錦回應，敬老愛心卡屬非法定社福支出，因牽涉預算編列，將請社會處通盤考量。

    苗栗縣滿65歲以上老人及55歲以上原住民，還有列冊中低收入戶國中高、職學生均可請領敬老愛心卡，全縣目前發放約75000張，每月700點（元），可用於公車、火車及捷運，惟當月未用完不累計到次月。

    楊明燁質詢表示，苗栗縣的敬老愛心卡用途不夠多元，像新竹市從本月起用於農會購買物品，敬老卡用途是鼓勵長輩走出去，心情好，身體便健康；許櫻萍也質詢，多數老人的敬老卡很少用於搭公車及火車，她建議應擴大使用功能，例如騎YouBike及診所看診、農會購物等，讓敬老愛心卡使用更貼近生活。

    鍾東錦指出，敬老愛心卡屬非法定社福支出，若財政許可，中央不要扣太多款的話，他也願意提高額度，議員的建議因牽涉預算編列，將請社會處通盤考量，有初步結論再向縣議會報告，但他認為農會購物及搭計程車，將限定次數及額度。

    國民黨苗栗縣議員楊明燁質詢，要求苗栗縣的敬老愛心卡能開放購物等用途使用。（記者張勳騰攝）

    針對民進黨及國民黨議員建議苗栗縣的敬老愛心卡開放多元使用，縣長鍾東錦回應請社會處通盤考量。（記者張勳騰攝）

