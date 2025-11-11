磁暴達中度等級！今晚8點起影響24小時 衛星導航可能短暫中斷

太陽表面活躍區AR4274於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

受太陽表面活躍區發生顯著日冕物質拋射事件影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室今天（11日）預告，今天晚間8時地磁擾動增強，預估持續影響24小時至明晚為止，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

中央氣象署太空天氣作業辦公室表示，受到太陽表面活躍區AR4274於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件，預期11月11日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

請繼續往下閱讀...

依據模式資料分析，地磁擾動預估將明顯增強，並自台灣時間今晚8點起持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，地磁擾動指數7、等級G3。

中央氣象署太空天氣作業辦公室預估造成影響，包括衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；電力系統方面，部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；太空飛行器操控方面，人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

中央氣象署太空天氣作業辦公室預期行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數增強且達G3等級。（圖擷取自太空天氣作業辦公室官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法