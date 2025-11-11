為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆捐發票換月曆數量有限 11/15上午8:30三地起跑

    2025/11/11 14:33 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市發票兌換月曆活動，將於本週六（15日）早上8點半登場，基市副市長邱佩琳呼籲民眾早點到場以免向隅。（圖為基隆市政府提供）

    深受基隆市民喜愛的一年一度發票兌換月曆活動，將於本週六（15日）早上8點半登場，基隆市政府將於安樂區稅務大樓1樓、七堵區行政大樓1樓及信義區公所3地同步辦理；民眾憑著6張紙本發票或3張雲端發票，可兌換水果月曆或卡通桌曆；捐出紙本發票8張或雲端發票4張，則可兌換稅務日曆1本。至於兌換的統一發票須是114年9月、10月發票或11月、12月統一發票。數量有限換完為止。

    基隆市副市長邱佩琳說，今年兌換品兼顧不同年齡層需求，推出「稅務日曆」、「水果月曆」及「卡通桌曆」3款設計。其中桌曆延續去年深受歡迎的卡通主題，特別精選7款人氣角色，包括 Mofusand 貓福珊迪（2款）、Kuromi 酷洛米、Hello Kitty 凱蒂貓、Snoopy 史努比、Stitch 史迪奇及朗萌綺盟等，限量發行。她也提醒民眾，每年月曆兌換，吸引大批民眾排隊兌換，建議提早到場，以免向隅。

    邱佩琳說，本週六上午8時30分舉辦的民眾捐發票兌換日曆、月曆或桌曆；因為數量有限，兌完為止。每人限兌換3項品項中任2項各1本，若部分品項提前兌換完畢，則可改選其他項目。邱佩琳強調，活動募集的發票，將全數捐贈公益團體。

