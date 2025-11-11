民代考察台中大里掩埋場 要求污水監測及處理要確實避免污染水源

台中市議會警消環衛委員會及在地議員今天至大里掩埋場考察。（記者蘇金鳳攝）

鳳凰颱風將登陸，中市議會警消環衛委員會及在地多位議員今天前往大里垃圾掩埋場考察，議員們質疑大里掩埋場垃圾增加到39.8萬噸，擔心防水布是否有破損及颱風帶來的雨量會讓污水流入地下水，而去化的SRF（Solid Recovered Fuel，固體再生燃料）卻要至明年才能使用，要求加強地下水質檢測，不要讓附近居民感到不安。

此外，由於議員們現場看到環保局展示經過處理的流放水，顏色仍是淺褐色，都表示這樣的顏色讓民眾看了仍有疑慮，要求再加強處理。

環保局環設大隊長蔡德一表示，大里垃圾掩埋場的防水布若有破損，污水監測就可測出來；至於污水都是經過處理、符合監測標準才會放流出去的放流水，至於顏色過深問題會再改進。

議員李天生質疑，大里掩埋場一期已復育，現今是二期，面積約4.5公頃，長久以來一直是垃圾暫置場，但底下的防水布長年累月下來，是否有破碎，要求環保局一定要了解清楚。

市議員張芬郁表示，大里垃圾山掩埋量持續增加至39.8萬噸，去化的SRF卻要延宕到明年才能使用，打包計畫也無法如期，對市民難以交代。她要求加強地下水質檢測，從每季改成每月，並且增加檢測微生物數據；放流水最後排出淡茶色，如此顏色每天排放80噸，還是讓民眾擔心，必須嚴格檢測。

市議員陳雅惠則建議環保局將掩埋場監控影像與市府防災中心串聯，可在第一時間掌握與處置；蕭隆澤、林德宇都擔心一整片的垃圾堆置，一旦發生火災該如何滅火，要求環保局跟消防局要進行應變合作。

蔡德一表示，台中市每天垃圾量2200噸，焚化爐1年可處理2000噸，缺口是200噸，除了焚化爐焚燒垃圾，中期的處理計畫11月底啟動垃圾打包計劃，搭配明年下半年的SRF計劃來進行垃圾妥善的處理。

