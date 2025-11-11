新北耶誕城14日登場 市府推交控戰情室即時監控人潮、車潮

新北歡樂耶誕城14日開城，預計將吸引大量人潮。（記者羅國嘉攝）

新北歡樂耶誕城14日開城，預計將吸引大量人潮。新北市長侯友宜今（11日）主持道安會報，指示觀旅局、交通局及警察局聯手規劃交通維持計畫，從鐵路、公車、YouBike到行人動線全面部署，確保活動期間交通順暢與民眾安全。交通局專門委員林昭賢則說，將開設戰情室與交控中心同步即時監控人潮、車潮狀況及時因應。

副市長陳純敬表示，活動期間由觀旅局統籌現場指揮，若遇突發狀況將立即啟動跨局處支援；演唱會高峰期則特別加強板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等交通熱點的現場指揮與號誌調控，並嚴格取締違規停車與違規機車，維持交通秩序與行人通行安全。他呼籲民眾多利用台鐵、捷運及公車等大眾運輸，以節省時間、減少碳排並避免塞車。

林昭賢補充，市民廣場周邊四處路口將於12月13日、14日演唱會期間延長行人專用時相至晚間11點，交控中心將依現場人車流量機動調整號誌秒數，並於會場周邊全面禁止臨時停車。此外，縣民大道往土城方向每日下午3點至晚間11點禁止左轉新站路，漢生東路口內側第2車道也將調整為左轉車道，用路人應提前改道行駛。針對道路易塞路段設置「建議改道牌面」。

林昭賢指出，依實際旅客候車狀況彈性加開班次、運量，而活動期間，調整板橋公車站部分快速公車由4號月台停靠至麗寶百貨側及1號月台前方，並機動加開班次。演唱會期間，下午4點至晚上12點中山路上民權路口站公車不停靠，及台鐵與北捷皆增加空班。

針對YouBike站點管制措施，林昭賢表示，活動期間每日下午4點至晚間11點市民廣場人行道禁止騎乘自行車，YouBike部分站點將暫停營運，包括板橋站1號出口（萬坪公園站）、文化路3號出口（站前廣場站）及新站路、新府路站等，民眾可提前規劃行程並多加利用大眾運輸。

另針對年底即將登場的淡水、八里跨河煙火活動，陳純敬指出，文化局已提出人車分流及接駁車、大眾運輸規劃，警方屆時也將加強車輛管制與違規取締，避免民眾違規停車觀賞煙火造成交通壅塞。

新北歡樂耶誕城14日開城，預計將吸引大量人潮。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長陳純敬表示，活動期間由觀旅局統籌現場指揮，若遇突發狀況將立即啟動跨局處支援；演唱會高峰期則特別加強板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等交通熱點的現場指揮與號誌調控，並嚴格取締違規停車與違規機車，維持交通秩序與行人通行安全。（記者羅國嘉攝）

