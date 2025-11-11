新北3景點入選全國百大觀光亮點 淡江大橋獲「最佳國旅創新獎」

「淡水漁人碼頭及淡江大橋」獲「最佳國旅創新獎」，新北市觀旅局副局長莊榮哲（圖右）代表出席領獎。（新北市觀旅局提供）

交通部觀光署今公布第2屆「台灣觀光100亮點」名單，新北市「淡水漁人碼頭及淡江大橋」、「三貂嶺猴硐百年聚落」及「新北市美術館」3景點入選全國百大觀光亮點，「淡水漁人碼頭及淡江大橋」另獲此屆「最佳國旅創新獎」，配合淡江大橋通車契機，新北市府未來預計結合中央推出行銷活動吸引遊客到訪新北。

新北市觀光旅遊局指出，此次入選的3大景點，展現新北觀光的多元樣貌，「淡水漁人碼頭及淡江大橋」以工程美學與浪漫海景結合；「三貂嶺猴硐百年聚落」保存礦業歷史與鐵道文化，呈現懷舊與創新的共生氛圍；「新北市美術館」以三鶯河岸地帶常見的蘆葦作為理念，打造結合自然與藝術的文化地標。

觀旅局長楊宗珉表示，淡江大橋跨越淡水河口，串聯淡水與八里兩岸，縮短往返時間，形塑北台灣更便捷的海岸觀光廊帶，橋體以優雅線條設計展現現代美學，與淡水漁人碼頭的浪漫海景相互輝映，成為融合交通建設與觀光景觀的城市新地標。

觀旅局表示，淡江大橋通車後，能分流淡水地區假日車潮，提升遊客動線順暢度，更將串聯桃園國際機場、台北港及基隆港，形成北台灣觀光交通新軸線，推動「機場—淡水—港區」跨區域觀光圈發展，帶動沿線商圈、旅宿與餐飲消費，配合通車契機，新北市未來預計結合中央單位規劃推出系列行銷活動，整合周邊旅遊景點與旅宿業者優惠方案，吸引國內外遊客來新北賞橋遊港、體驗山海風光。

