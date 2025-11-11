鳳凰颱風逼近屏東 周春米檢視滯洪池抽水站、籲鄉親嚴防豪雨

周春米視察抽水站運轉狀況。（記者蔡宗憲攝）

輕度颱風鳳凰暴風圈已侵入台灣西南近海，屏東列入警戒區。縣長周春米上午主持防災工作會報後，前往東港大潭滯洪池及新園C幹線抽水站，逐一檢視滯洪池進度與抽水設施運作，強調「防災整備一刻也不能鬆懈」，並呼籲鄉親嚴防強風豪雨。

周春米指出，這是2004年以來，睽違20年再度於11月有颱風侵台，鳳凰颱風持續北上，預估登陸點南修至高屏地區，恆春半島及山區恐現豪雨，沿海低窪地帶更須警惕潮汐淹水。縣府今晨啟動一級災害應變中心，9時召開防災會議，各單位全面戒備，全力守護縣民安全。

東港大潭滯洪池功能在先前豪雨及颱風中屢建奇功，有效減緩淹水。周春米表示，第二期工程預計11月25日開工，完工後將更全面降低暴雨洪水威脅。「極端氣候下，我們與時間賽跑，先前滯洪池成功發揮效能，就是最佳證明。」

周春米指出，新園鄉鹽埔、共和兩村長年積水，在前行政院長蘇貞昌支持下，建置B、C幹線抽水站，總抽水量達9.9cms。C幹線抽水機已建置完成，可隨時啟動。周春米感謝村里長、議員平日反映民意，讓工程精準回應需求，並提醒平時加強清淤清溝，確保抽水站運轉順暢。

周春米特別提醒，沿海蓮霧、紅豆等農作物即將收成，農民務必提早防風防雨，避免損失。原規劃沿海電線桿地下化工程雖因台電預算刪減延宕，縣府已做好準備，預計明、後兩年分期施作，降低用電風險，強化防災韌性。

屏縣府表示，將持續監控颱風動態，全面啟動防颱整備，包括防洪設施巡檢、低窪地區警戒、人員設備待命。呼籲鄉親留意氣象資訊，固定門窗、檢查排水、備妥應急物資，共同守護家園。

新園C幹線抽水站已建置完成，可隨時啟動運作。（記者蔡宗憲攝）

