推動「蜜米」等食農教育 投縣4農會獲獎

南投縣草屯鎮農會以「尋找蜜米這一路」為主題，參加四健作業組競賽獲獎。（圖由草屯鎮農會提供）

你吃過有蜂蜜香味的「蜜米」嗎？你知道台灣山林中常見的「構樹」可用來造紙與編織嗎？南投縣草屯鎮、埔里鎮、仁愛鄉及中寮鄉4鄉鎮農會，分別以「尋找蜜米這一路」、「福氣攏呼你」、「構築未來」及「柑心如意・中寮好橘」為主題的食農教育，參加全國四健協會主辦的四健作業組競賽獲獎。

南投縣草屯鎮農會生產含有淡淡蜜香的「蜜米」，帶領學童體驗從蜜米生產、加工、品味到行銷，深入探索草屯在地農業文化，也重新認識米食價值，獲得全國四健作業組競賽中高A組第一等獎。

至於埔里鎮農會則以當地特色食材福菜為主題，讓學童體驗種植與料理福菜，包括製作福菜割包等，展現出食農教育的溫度與創新，獲得該競賽幼初A組第一等獎。

而「構樹」是南投縣山林中常見原生植物，仁愛鄉農會讓學童了解構樹在生態、編織與生活中的應用價值，課程設計兼具自然教育與部落文化傳承，並傳達永續利用理念，獲得中高B組第三等獎。

另中寮鄉盛產桶柑，鄉農會串聯在地柑橘產業故事與農村體驗活動，讓童在實作中了解果樹栽培、加工與行銷，兼具教育性與趣味性，也獲得該競賽幼初B組第三等獎。

南投縣埔里鎮農會舉辦「福氣攏呼你」食農教育，學童體驗採收芥菜。（圖由埔里鎮農會提供）

南投縣仁愛鄉農會以「構築未來」為主題，參加全國四健作業組競賽獲獎。（圖由仁愛鄉農會提供）

中寮鄉農會舉辦「柑心如意・中寮好橘」食農教育，讓學童了解在地柑橘產業故事。（圖由中寮鄉農會提供）

