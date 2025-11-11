為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣首個本土咖啡品種「台農1號」 全身都是寶！

    2025/11/11 14:08 記者丁偉杰／嘉義報導
    「台農1號咖啡」採收的紅熟（櫻桃果）果實。（記者丁偉杰攝）

    嘉義農業試驗分所歷經15年選育，及成功技轉業者生產繁殖，今天舉行台灣首個本土咖啡品種「台農1號」試飲與展示觀摩會。育成「台農1號咖啡」的嘉義分所副研究員張淑芬說，台灣咖啡就要從台灣出發，「台農1號咖啡」以中低海拔強健品種的優異條件，突破台灣咖啡種植瓶頸，並經國際品質肯定，躋身精品咖啡界。

    觀摩會在嘉義分所舉行，邀請來自台灣各地咖啡莊園業者與咖啡職人參加，前任分所長陳甘澍、方怡丹及現任代理分所長張哲瑋等人與會，由副研究員張淑芬及技轉推廣業者陽昇園藝公司總經理楊勝安介紹品種特性和培育過程。

    張哲瑋說，國人風行飲用咖啡，台灣咖啡年消費額約800億元，每年進口咖啡豆高達3.6萬公噸，目前全台咖啡栽培面積1153公頃，生豆產量約1千公噸，產值約10億元，相較咖啡市場的熱絡需求，尚有很大的發展空間。

    張哲瑋說，國外引進咖啡作物在台灣中低海拔適應力不佳，長期以來產量與品質較不穩定，「台農1號咖啡」具有植株生長強健特色，不僅在高海拔可以有良好表現，也適合在中低海拔種植，嘉義分所海拔70公尺也能種植，可謂是最適合台灣環境的品種，產量約為目前咖啡栽培品種平均的1.2倍。

    張淑芬表示，「台農1號咖啡」風味獨特，具堅果香氣、溫和果酸、體脂感厚、滋味濃郁餘韻長、口感優秀，經國際標準杯測驗證，風味可達精品咖啡（SCA 82分以上）等級。

    張淑芬說，「台農1號咖啡」可說全身都是寶，節間短與葉片細小植株型態特性，可做為盆栽或庭園栽培用途，葉片富含具機能性功效的綠原酸，可製造保健咖啡葉茶飲，也可應用於美容保養如面膜等護膚產品原料供應。

    育成「台農1號咖啡」的嘉義農試分所副研究員張淑芬（左）與代理分所長張哲瑋（名）合影。（記者丁偉杰攝）

    嘉義農業試驗分所今天舉行台灣首個本土咖啡品種「台農1號」試飲與展示觀摩會。（記者丁偉杰攝）

