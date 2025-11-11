苗縣房裡交流道設匝道卡關 議員陳品安籲縣府命名換位思考爭取台中助攻

苗栗縣議員陳品安。（翻攝苗栗縣議會直播）

台61線西濱快速道路苑裡鎮房裡交流道「北上不能匯出，南下不能匯入」，地方爭取改善為「全套」匝道，日前計畫遭交通部以用地取得尚待釐清、聯絡道拓寬時程未定2理由退回再議，地方譁然。縣議員陳品安認為，因計畫需使用到台中市境土地，促請縣府可換位思考，將匝道以當地里名、地方名命名，爭取台中支持與認同，以利計畫順利推行。

陳品安於今（11）日議會就房裡交流道增設匝道案，提出發言。她說，縣府秘書長於去年12月帶隊前往公路局報告，當時獲公路局有條件審議通過，但沒想到補件補了11個月，計畫還是遭交通部退回。

陳品安指出，當時公路局提出的2項要求，第一是用地取得問題、第二是匝道聯絡道140線拓寬案。目前140線拓寬案第一期已準備要動工，第二期應該也規劃差不多了，將要送公路局審議，所以公路局不會不知道縣府有140線拓寬的計畫。

但交通部退回計畫的理由，依舊是這2個問題，陳品安請縣府交通工務處長古明弘說明，是否台中市政府不願意幫忙，一起合作此項計畫？陳品安並認為，苑裡、通霄與台中大甲是同一生活圈，建議縣府可以換位思考的方式，包括交流道名稱，可以當地福德里、船頭埔地名為交流道命名，來請台中市政府多幫忙。

古明弘答覆表示，交通部長於今年3月間，有下鄉視察，縣府原期待於9月核定，但後來應該有聽到地方的聲音，所以部長決定以此2理由，退回公路局再檢討。

古明弘說，針對此事，縣籍立委陳超明於4日即召開協調會，該協調會中台中市政府也派副局長代表出席，並明確表示台中市政府會支持並提供後續行政協助。縣府也承諾會主導用地徵收的部分，甚至支應配合款。

至於聯絡道開闢部分，古明弘說明，縣府也會配合增設匝道完工期程，於聯絡道拓寬提報生活圈計畫中，明確載明同步於2031年完成。縣府13、14日也依序會前往公路局、交通部拜會懇託。

縣議員張顧礫也發言補充要求縣府交通工務處，他說，當初縣府沒有提出聯絡道第二期工程拓寬計畫，致使中央對於聯絡道安全等疑慮，才會遲遲未決，希望交工處能一併提報，讓中央放心。

