宜蘭平地、山區累積雨量驚人 多處道路積淹水成河流

宜蘭五結鄉大興路長達100公尺、水深約15公分，縣府已封閉道路禁止通行。（宜蘭縣政府提供）

鳳凰颱風來勢洶洶，宜蘭山區24小時累積雨量已破500毫米，平地冬山鄉也趨近400毫米，相當驚人，多處道路積水成河流、農田變水田，目前土石流潛勢溪流紅色警戒有10條、黃色警戒80條，並有6處道路傳出積淹水災情，其中五結鄉大興路長達100公尺、水深約15公分，縣府已封閉道路禁止通行。

宜蘭風雨漸增，降雨警戒維持宜蘭縣，不僅南澳鄉累積雨量破500毫米，三星、大同、冬山、蘇澳均破300毫米，受外圍環流影響，蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段今天實施車輛只出不進措施。另外，縣內陸續出現積淹水狀況，包括冬山鄉三堵一路等6處道路，還有多處涵洞，均因積水拉起封鎖線管制。

其中，五結鄉鄉道宜31線大興路，因道路淹水影響長度約100公尺、水深15公分，目前已封閉道路；冬山鄉太和路也傳淹水情事，不僅道路成河流，堤防旁邊公園路一段排水溝也溢水，民眾只能捲起褲管涉水通行。

宜蘭縣政府表示，針對淹水地區已陸續進行抽水，部分道路則實施封閉，羅東鎮中山路維揚路口至羅東高工前，因中山路側溝冒水，2側道路局部積淹深度約10公分，公所已通知家戶開放領取沙包。

宜蘭全縣預佈48台大型移動式抽水機，目前啟動17台；另經濟部所屬3台大型移動式抽水機已於溪州排水預佈整備；蘇澳永春里、永樂里已撤離107人，冬山南興村則撤離2人，尚未傳出重大災情，宜蘭縣災害應變中心二級開設。

宜蘭冬山鄉太和路也傳淹水情事，不僅道路成河流，堤防旁邊公園路一段排水溝也溢水，民眾只能捲起褲管涉水通行。（圖取自宜蘭知識+許姓網友提供）

宜蘭五結鄉五十二甲橋下水位溢過路面。（民眾提供）

宜蘭三星鄉安農北路部分路段道路成河流。（民眾提供）

