改造市民廣場封市府路有雜音 北市年底提完整評估報告

台北市政府將斥資8.2億餘元改造市民廣場，縫合目前的市府路跟新仁愛路成為一大廣場，日前舉辦地方說明會，民眾關切市府路消失後的公車動線規劃，今（11）天在市議會工務委員會中，議員林亮君關切改造後的綠覆率、周邊道路規劃，議員苗博雅認為取消市府路茲事體大，市府一定要有完整的論述說服民眾。公園處長藍舒凢表示，未來綠覆率會增加，新植樹木逾200棵。交通動線的部分，交通局會在今年底提出完整的評估報告。

公園處規劃市民廣場改造案，整體包含市民廣場整建工程費5億524萬2000元、市政大樓西側基地景觀改造工程費1億3360萬4000元、市民廣場周邊道路改善工程費1億8355萬元，總共8億2239萬6000元。

台北市議會工務委員會今天進行全市公園改建（造）計畫等4項專案報告；林亮君指出，斥資8.2億元的市民廣場改建計畫，以一個公園的規模跟等級來說是非常高規格的，專案報告內容卻隻字未提，讓她很訝異。她提到，專家學者及民眾對交通衝擊、遮蔭都有很多意見，從目前公布的設計圖來看，廣場中間遮蔭少，綠化都落在旁邊，整個計畫有4分之1的預算要做周邊道路的改善，是否有做這樣大改動的必要性，她持保留態度。

藍舒凢表示，市民廣場改造目前進行細部設計中，希望明年8月中順利招標，在10月份開工前，會先做好周邊的交通配套措施，才會將整個區域封起來施工，預設2028年完工。在道路改善的部分，已先完成特一號道路路面整理，新工處正在做松高路、逸仙路的改善，松高路人行道退縮增加一個車道。明年會做松高、松智路的路型改善。

苗博雅表示，日前民眾在網路討論市民廣場改建時，有人說封掉市府路是故議員許家蓓的主張，就她了解並非事實；封市府路的發想是來自市府本身，沒有任何議員要求。這是市府的既定政策，市府要有更多的論述去充實來說服民眾，不能是草率的決定。

藍舒凢說明，許家蓓當時關心的是兒童戲水設施，並沒有說要封市府路。改造後的綠覆率是增加的，包括新植樹木逾200棵。對交通影響的部分，交通局會在今年底有一個完整的評估報告。

