竹北國道箱涵反成車流緊箍咒 范雲等爭取納入楊頭高工程一併拓寬

民進黨立委范雲（左4起往右）、新竹縣議員蔡蕥鍹等，會同高公局現勘竹北福興東路跟國道箱涵共構的交通瓶頸。（蔡蕥鍹提供）

新竹縣竹北市福興東路1段跟自強1路口的國道中山箱涵，跟福興東路共構但寬度卻窄於道路，地方反映箱涵視線陰暗，尖峰時期常有擦撞。民進黨立委范雲、新竹縣議員蔡蕥鍹接獲陳情，近日會同高公局、縣府、當地鹿場里長范光仁等會勘，爭取趁五楊高架延伸楊頭段拓寬工程將施作之際，把箱涵拓寬也一併納入，解決地方交通之險。

蔡蕥鍹說，福興東路是竹北東、西向要道，路寬約20公尺，但箱涵卻僅有15公尺，汽機車併行至此平添擠壓、回堵以及追撞風險，加上兩端路口導引不足加劇車流的延滯。所以她要求縣府跟高公局啟動「先期止險＋中長期拓寬」雙軌策進，最後爭取到納入楊頭段的拓寬工程內。

蔡蕥鍹轉述高公局主任工程司林佳煜說法指出，前述國道箱涵和福興東路路寬不符問題，若由高公局負擔拓寬經費，預計2年施工期間將全面封鎖箱涵，改以替代道路進出，恐引發民怨。

鹿場里場范光仁反對長達2年的路口封鎖，改建議或可考慮新增箱涵，往嘉勤南路接成功8路，或利用嘉勤南路轉接文興路來紓解前往竹科的車流。至於這個路口，他也建議可加強橋下照明警示、檢討線型與交通導引、調整護欄與彈性柱配置等，以恢復有效通行寬度又維持行人安全。

范雲辦公室副主任徐承濂說，他們後續將協調交通部與高公局，把地方交通需求納入五楊高架拓寬整體的規畫內，在不影響國道運行的工法和期程下，同步提出合理時程與經費配置原則。

