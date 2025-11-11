逢颱風必封！ 雲林崙背綠色隧道成安全隱患 地方盼移開950棵榕樹

縣道154線崙背水尾至豐榮路段，種滿孟加拉榕形成綠色隧道，但無形中卻是當地民眾安全隱憂。（記者李文德攝）

縣道154線是崙背、麥寮兩地通行道路，部分路段兩側種植孟加拉榕，一片枝葉繁茂被譽為綠色隧道，但每逢風雨大時，因樹體脆弱常有民眾常遭砸傷，颱風來臨前更是需要封閉道路，民眾盼移除。縣府今視察防災整備時，當地再次反映。縣長張麗善表示，會邀集相關單位及專家通盤規劃是否移植事宜。

縣道154線崙背到麥寮路段全長大約7公里左右，沿途道路兩側更是種滿孟加拉榕，總計逾1200棵，特別是崙背水尾村至豐榮村，短短將近4公里，就有950棵榕樹，由於道路一片枝葉繁茂，將道路上方覆蓋成拱門形狀，更是當地鄉民譽為「綠色隧道」，美不勝收。

水尾村長鍾順亨表示，整排榕樹種植約20多年，雖然榕樹看起來非常魁梧，卻很脆弱，時常因為風雨過大樹枝就容易斷枝，有時候民眾不注意就會被砸傷非常危險，當地都希望能夠是否能夠移開。

綠色隧道旁的陽明國小校長吳書璧表示，孟加拉榕生長快速，不大適合作為行道樹，尤其設置在校門口前，因為樹根突起，恐造成家長接送學童上風險，也導致通學步道空間不足，也有不少家長反映是否能夠解決；崙背鄉長李泓儀指出，每逢颱風來臨前，縣府都需要部分路段封閉，在地人都知道要改由其他道路走，但對於路況不熟民眾就很困擾，因此也滿多民眾紛紛反映是否能夠移除。

張麗善與縣府團隊今早到崙背陽明國小前視察防災整備，吳書璧及地方民眾當場更提及榕樹影響事情。

張麗善表示，縣道154線綠色隧道路樹易倒問題已久，颱風來臨前都會預防性封路，不過因榕樹生長快速竄根嚴重，縣府修剪樹枝緩不濟急，造成用路人很大困擾，針對民眾盼移樹的意見，護樹團體可能也會有想法，將召集公所、台電公司、中華電信等單位一同討論解決之道。

