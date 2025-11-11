飛機追風觀測鳳凰！提升颱風預報準確度 資料同步分享全球

因應鳳凰颱風來襲，11月11日清晨5時追風觀測啟動，任務人員登機前合影。（氣象署提供）

鳳凰颱風進逼台灣，中央氣象署為更精準判斷颱風暴風範圍與環流結構，提升颱風預報準確度，今天清晨5時出動噴射機執行「颱風飛機投落送觀測」任務，將資料即時回傳氣象署，立即應用於預報作業，並同步分享給全球各氣象作業中心，協助各國進行暴風半徑與強度估計，強化國際間氣象合作。

氣象署表示，海上氣象觀測站稀少，且各數值模式對鳳凰颱風環流結構模擬仍存在不確定性，透過颱風飛機投落送觀測，可取得關鍵區域的高空至近海面氣象資料，以支援颱風預報及警報發佈。

氣象署與台灣大學及漢翔公司合作，今天清晨自台中清泉崗機場出動Astra噴射機執行颱風飛機投落送觀測任務。這次觀測歷時約3小時，飛機爬升至約1萬3000公尺高空，針對鳳凰颱風周圍7級風暴風範圍及其路徑上的重要區域進行觀測；取得的觀測資料，透過衛星即時傳回氣象署，隨即匯入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與動態，並輸入數值預報模式進行模擬推估。

此外，氣象署表示，這些觀測資料亦同步分享給全球各氣象作業中心，協助各國進行暴風半徑與強度估計，並透過高速運算電腦演算，提升颱風路徑與結構預報的準確度，並可強化國際間的氣象合作。

「颱風飛機投落送觀測」指利用飛機在颱風附近空域進行高空氣象資料蒐集的作業性觀測。氣象署說明，2003年起已完成90次飛行觀測，提升台灣區域性颱風監測與預報準確度。

11月11日清晨5時至上午8時，追風觀測針對鳳凰颱風飛航路徑及投落送低空觀測資料顯示。（氣象署提供）

投落送探空儀（dropsonde）由美國國家大氣研究中心研製。（氣象署提供）

