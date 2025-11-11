為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台72線苗栗後龍連接西濱案地方有「異」見 鍾東錦說話了

    2025/11/11 13:44 記者張勳騰／苗栗報導
    台72線苗縣後龍連接西濱案，地方爭議不斷； 苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中裁示，若中央支持，地方就應全力以赴。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府今（11）日召開縣務會議，針對台72線後龍鎮連接西濱道路一案，地方陳情爭論不斷，縣長鍾東錦態度強硬的指出，好的方案就要堅決支持，地方建設是為了提升鄉親生活品質，中央同意，地方當然要全力以赴，他願意去第一線協調。

    交通工務處長古明弘在會中說明台72線後龍連接西濱道路案進度，古明弘指出，全案於去年底由4條路線爭執到變2條路線，方案一的路線經費預估96億元、須拆遷5間房屋，其中有3間為鐵皮屋；方案二的路線則預估經費102億元、須拆遷35間房屋，目前議長李文斌及後龍鎮長謝清輝支持方案一，公路局的立場也針對方案一設計相關計畫。

    古明弘表示，此案自去年地方陳情到現在無定論，8月中旬公路局希望地方先凝聚共識，但上週開會有人提交300多人的陳情書予公路局，公路局便指示，若地方沒有共識要開闢，就要解除此計畫案，立委陳超明團隊當即提出給予3個月緩衝期給地方折衷。後續後龍鎮公所另針對300多人陳情書釐清發現大部分不是住後龍，苗縣府也希望公所及地方同意的聲音表達出來。

    「我願意去第一線，挨罵就挨罵！」鍾東錦指出，難得中央有心規劃這條路，地方要全力以赴，過程中定依法行政，民意代表需要以廣大民眾利益為優先，若施政怕得罪人就不用做事了，因此要勇於為多數人爭取權益，同時也要做好相關配套措施及補償方案，方案一好就要堅決支持方案一，這樣中央樂意，地方也能成事。

