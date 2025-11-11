鳳凰颱風基隆大雨！拖板車載鋼板砸破圍牆 巨石毀民宅屋頂嚇人

鳳凰颱風帶來大雨，基隆市一輛載運冷延鋼板的拖板車，轉彎時疑似受到離心力影響，鋼板掉落路面撞毀基隆港西岸碼頭的圍牆。（記者俞肇福攝）

鳳凰颱風今天（11日）上午已降為輕度颱風，但外圍環流基隆市雨勢不斷，陸續傳出零星災情。一輛曳引拖板車今天上午行駛中山三路時發生事故，曳引拖板車載運4捆冷延鋼板，轉彎時，鋼板滾落撞倒基隆港西岸碼頭的圍牆；另外，昨晚（10日）西定路298巷山坡在大雨中土石滑落，巨石壓垮民宅屋頂發出巨響，居民洗澡洗到一半嚇一跳，所幸無人傷亡。

針對今天早上中山三路拖板車轉彎時，冷延鋼板可能受到離心力影響，造成鋼板從車上滾落，將基隆港西岸碼頭外牆撞破一個大洞；基隆市議員施偉政說，他在接獲民眾通報後，隨即趕往現場了解狀況。目前現場無人員傷亡，相關單位已進行交通疏導與現場安全處理，詳細事故原因仍待進一步釐清。施偉政也呼籲，駕駛大型車輛於彎道或坡道行駛時務必減速慢行，並確實固定車上貨物，確保自身與用路人安全。

基隆市西定路298巷內一棟民宅，昨天（10日）夜間因鳳凰颱風帶來的豐沛雨量，造成後方山坡大石掉落壓垮民宅屋頂。市議員施偉政接獲通報立即到現場勘察並通報有關單位，據民宅屋主表示，昨晚正在洗澡，突然碰一聲，浴室屋頂就矮一截，幸好大石分兩段式掉落，如果直接衝擊，後果不堪設想。施偉政說，西定路邊坡在去年山陀兒颱風便發生土石流，他呼籲有關單位應盡速加強邊坡維護管理 ，確保民眾生命財產安全。

圖為今天（11日）早上，基隆港中山三路遭拖板車上滾落的鋼板砸壞的基隆港碼頭圍牆。（記者俞肇福攝）

鳳凰颱風帶來大雨，基隆市西定路298巷山坡土石昨晚（10日）滑落，壓垮民宅屋頂，所幸無人傷亡。（記者俞肇福翻攝）

鳳凰颱風帶來大雨，基隆市西定路298巷山坡土石昨晚（10日）滑落，壓垮民宅屋頂，男性屋主洗澡洗到一半嚇一跳，所幸人未受傷。（記者俞肇福翻攝）

