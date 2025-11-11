台鐵花蓮光復隧道北口上方淹水 鳳林往返瑞穗列車預防性停駛

台鐵列車示意圖。（資料照）

受到鳳凰颱風帶來大雨影響，台鐵公司今天（11日）中午宣布，工務單位現場監看回報，花蓮光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。

台鐵公司說明，今天中午12時起，列車行駛概況如下：

請繼續往下閱讀...

一、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；另平溪線之公路接駁暫停1日。

二、東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12：09）起、下行自4528次（鳳林站12：39）起，鳳林=瑞穗間停駛。

（一）東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛。

（二）東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。

（三）今日東部往返西部（經北迴線、南迴線）之EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。

（四）因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，敬請見諒。

三、其他路線列車正常行駛。

四、今天18時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於16時30分發布新聞稿。

五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

（一）台鐵公司官方網站。

（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

（三）各就近車站（台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。

六、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法