台鐵花蓮光復隧道北口上方淹水 鳳林往返瑞穗列車預防性停駛

台鐵花蓮光復隧道北口上方淹水 鳳林往返瑞穗列車預防性停駛2025/11/11 13:25 記者吳亮儀／台北報導
受到鳳凰颱風帶來大雨影響，台鐵公司今天（11日）中午宣布，工務單位現場監看回報，花蓮光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林=瑞穗間列車預防性停駛。
台鐵公司說明，今天中午12時起，列車行駛概況如下：
一、深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；另平溪線之公路接駁暫停1日。
二、東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12：09）起、下行自4528次（鳳林站12：39）起，鳳林=瑞穗間停駛。
（一）東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮=鳳林間區間車機動行駛。
（二）東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里=瑞穗間區間車機動行駛。
（三）今日東部往返西部（經北迴線、南迴線）之EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。
（四）因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，爰無法辦理鳳林=瑞穗間公路接駁，敬請見諒。
三、其他路線列車正常行駛。
四、今天18時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於16時30分發布新聞稿。
五、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：
（一）台鐵公司官方網站。
（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。
（三）各就近車站（台鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。
六、退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
