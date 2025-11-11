「撞」況連連！彰南路庇護島又被「騎上去」 民眾嘆：反光桿、加高都沒用！

大白天，小貨車撞上庇護島。（民眾提供）

「都已經那麼多防護，還撞上去！」彰化市彰南路2段與513巷口，今天（11日）中午12點2分許，發生一起男駕駛自撞行人庇護島事故，由於彰南路庇護島被撞頻傳，公路局彰化工務段先後裝設了反光桿還加高庇護島的高度，防護一做再做，卻還是有駕駛會「騎」上沿線路口的庇護島，今天中午再傳出，民眾說，都已經那麼明顯了，還是要撞，見怪不怪了，這已是彰南路的日常了。

初步統計，這已經是今年來彰南路第8件庇護島被撞事故。彰化工務段也很無奈，該做的都做了，不過還是會繼續研議改善措施，最重要的是還是要提醒用路人開車一定要小心，除了減速慢行之外，跨越馬路或轉彎時，務必注意車前狀況，小心通過以策安全。

這起事故，店家路口監視器清楚拍下，雙向都無來車時，小貨車穿越馬路，但就在轉彎瞬間，車子就不知何故直接「騎」上庇護島卡住，車體不穩險些翻車，所幸，往右側傾斜一下就回正，整台車就卡在庇護島動彈不得，沒人受傷，駕駛下車察看，輪胎撞上後爆胎，警方獲報趕往現場，協助駕駛離開現場。

據了解，這名做水電的貨車駕駛，剛從客戶家完工準備回家吃飯，沒想到半路撞上庇護島，他擔心賺的工錢都不夠賠號誌牌，再加上修車費用，損失大了。

庇護島撞擊事件接連不斷，不少民眾說，反光桿、三角錐及加高，防護都做這麼多了，用路人還是要撞，人的駕駛行為，過路口沒在看轉彎處的防護島。

今年來，公路局彰化工務段在彰南路15座庇護島上，分別加裝4支反光桿，每支高約40公分，加上原有庇護島20公分的高度，形同增高到60公分，周邊再部署5支三角錐，不論白天或深夜，反光標誌都很醒目，形同已把庇護島包圍在裡面，防撞設施算是周全了。

警方到場協助駕駛處理撞庇護島事故。（民眾提供）

