鳳凰颱風亂航班 國籍航空班機異動（不斷更新）

鳳凰颱風逼近台灣，航班也受到影響。華信航空今天（11日）中午宣布，晚間航班取消11架次。立榮航空台東、馬祖航線全日取消，金門、澎湖航線部分航班取消或提前出發。航空公司視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾利用業者官網或APP查詢最新航班資訊。

●華信航空11月11日晚間航班異動

台中往返澎湖 AE793、AE794取消。

台北往返澎湖 AE377、AE378取消。

台北往返台東 AE395、AE396取消。

台北往返金門 AE1279、AE1280取消。

高雄往返花蓮 AE7931、AE 7932取消。

澎湖飛往高雄 AE346取消。

●立榮航空11月11日航班異動

台東航線：全日取消。

馬祖航線：全日取消。

台北往返金門航線：B7-8835、B7-8836取消。

台北往返澎湖航線：B7-8619、B7-8620取消。

台中往返金門航線：B7-8965、B7-8966取消。

台中往返澎湖航線：B7-9151、B7-8652取消。

嘉義往返澎湖航線：B7-8661、B7-8662取消。

台南往返澎湖航線：B7-8683、B7-8682取消。

高雄往返金門航線：B7-8927、B7-8928取消。

高雄往返澎湖航線：B7-8707、B7-8712、B7-8715、B7-8716取消。

澎湖飛往台北：B7-8618表定16:35出發、20:15抵達，提前至17:30出發、19:20抵達。

