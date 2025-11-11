為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農耕機難行？ 險遭「沒入銷毀」 台南民代為老農發聲

    2025/11/11 13:29 記者洪瑞琴／台南報導
    南市議員陳皇宇建議，農政單位應加強宣導推廣「農機掛牌」制度，協助農民合法上路。（南市議員陳皇宇服務處提供）

    南市議員陳皇宇建議，農政單位應加強宣導推廣「農機掛牌」制度，協助農民合法上路。（南市議員陳皇宇服務處提供）

    大型農耕機是農民田間的重要幫手，一台機具可抵上5至10名人力。然而，農耕機不僅在田間使用，時常也需要穿越一般道路。但近年卻發生農耕機因「無號牌」被認定為「拼裝車」而遭沒入的事件，暴露出現行法規與農民實際作業間的落差。

    南市議員陳皇宇今（11）日在市議會市政總質詢時指出，日前曾協助處理一起農耕機與民眾發生交通擦撞的案件。原以為雙方順利和解即可圓滿落幕，卻因農耕機未懸掛「農機號牌」而被依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第2款舉發，遭歸仁交通分隊認定為拼裝車，依法須「沒入並銷毀」。

    陳皇宇表示，當得知農民的生財工具恐被沒入時，立即與交通局、警察局等相關單位多次討論，並蒐集相關法規與判例。經研議後確認，該類農耕機並不屬於拼裝車，最終成功避免了沒入處分，讓農民取回機具。

    陳皇宇強調，目前農業人力逐年短缺，農業機械化、智慧化已是趨勢。中央法規與地方執行單位應與時俱進，釐清農機上路的相關規範，兼顧交通安全與農民權益，避免類似事件一再發生。

    陳皇宇並建議，農業局應加強宣導並推廣「農機掛牌」制度，協助農民合法上路；交通局也應主動將相關判例函知警察單位，確保執法一致；同時呼籲中央儘速修正相關法規，完善制度，讓農民安心使用農機、安心耕作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播