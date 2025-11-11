農耕機難行？ 險遭「沒入銷毀」 台南民代為老農發聲

南市議員陳皇宇建議，農政單位應加強宣導推廣「農機掛牌」制度，協助農民合法上路。（南市議員陳皇宇服務處提供）

大型農耕機是農民田間的重要幫手，一台機具可抵上5至10名人力。然而，農耕機不僅在田間使用，時常也需要穿越一般道路。但近年卻發生農耕機因「無號牌」被認定為「拼裝車」而遭沒入的事件，暴露出現行法規與農民實際作業間的落差。

南市議員陳皇宇今（11）日在市議會市政總質詢時指出，日前曾協助處理一起農耕機與民眾發生交通擦撞的案件。原以為雙方順利和解即可圓滿落幕，卻因農耕機未懸掛「農機號牌」而被依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第2款舉發，遭歸仁交通分隊認定為拼裝車，依法須「沒入並銷毀」。

陳皇宇表示，當得知農民的生財工具恐被沒入時，立即與交通局、警察局等相關單位多次討論，並蒐集相關法規與判例。經研議後確認，該類農耕機並不屬於拼裝車，最終成功避免了沒入處分，讓農民取回機具。

陳皇宇強調，目前農業人力逐年短缺，農業機械化、智慧化已是趨勢。中央法規與地方執行單位應與時俱進，釐清農機上路的相關規範，兼顧交通安全與農民權益，避免類似事件一再發生。

陳皇宇並建議，農業局應加強宣導並推廣「農機掛牌」制度，協助農民合法上路；交通局也應主動將相關判例函知警察單位，確保執法一致；同時呼籲中央儘速修正相關法規，完善制度，讓農民安心使用農機、安心耕作。

