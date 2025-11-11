為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農業部推綠色照顧服務 農會發揮巧思讓長輩不再宅在家

    2025/11/11 13:26 記者楊媛婷／台北報導
    霧峰農會推的綠色照顧課程也讓長輩動手作彩蛋。（記者楊媛婷攝）

    霧峰農會推的綠色照顧課程也讓長輩動手作彩蛋。（記者楊媛婷攝）

    農業部近年推動農村綠色照顧服務，透過農漁會等組織協助照顧農村長輩，今（11日）舉行十大綠色照顧農民團體優良典範頒獎典禮，獲獎之一的霧峰區農會用巧思，讓長輩動手將原裝當地生產的益全香米米袋改造為背包、手機袋，耐用又有特色。

    隨我國社會高齡化，為讓青年可安心從農，農業部自5年前推動綠色照顧服務，農業部表示，目前已有137家農漁會與302個農村社區執行綠色照顧計畫，包含舉辦園藝療育、食農教育等課程，受益的高齡長者達到194萬人次，農業部每2年會評選十大綠色照顧農民團體優良典範，復興區農會、芎林鄉農會、霧峰農會、二林鎮農會、和美鎮農會、花壇鄉農會、彰化區漁會，布袋鎮農會、後壁區農會、鹽水區農會等獲選。

    這次入選的霧峰區農會的綠色照顧融入許多稻作文化，還利用農會原有的烘焙設施等舉辦烘焙課程與園藝療育，深受當地長輩歡迎，有參與活動的長輩還特別寫卡片致意，霧峰區農會家政指導專員林麗雪表示，透過綠色照顧活動，讓很多原本宅在家的長輩1週至少會有1次可以出外走走，透過各種手作活動，讓原本害羞的長輩迅速破冰，還一起吃飯用餐，讓感情更升溫。

    霧峰區農會的綠色照顧活動中也從過去美援麵粉袋改作衣褲發想，讓長輩將米袋改做為背包、手機袋，好看又耐用，林麗雪開玩笑說，很多男性長輩一開始都認為動針線是女人的事，但看到其他女同學們俐落完成袋子製作，輸人不輸陣下，也都願意試試看，長輩們做好袋子後揹著外出，更成霧峰當地香米的活廣告。

    霧峰農會的綠色照顧課程讓長輩動手將米袋改裝為耐用的背包。（記者楊媛婷攝）

    霧峰農會的綠色照顧課程讓長輩動手將米袋改裝為耐用的背包。（記者楊媛婷攝）

