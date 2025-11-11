台中大里要有電影院了 預計開幕時間曝

台中大里將有電影院進駐，目前大里藝術廣場已在進行施工、裝潢，預計明年第4季對外開幕。（大里藝術廣場提供）

台中大里區目前沒有電影院，近日網路流傳台中軟體園區大里藝術廣場電影院施工照片，引發民眾熱烈討論。負責大里藝術廣場招商、營運的中陽集團今天證實in89 豪華影城將進駐，目前規劃有9個廳，預計明年第4季開幕營運，並將同步展開招商計畫，打造結合「影視育樂、生活商圈、藝文展演」的全新地標。

台中屯區的大里、太平、霧峰人口眾多，不過目前沒有電影院，也沒有滿足民眾消費、購物、娛樂的大型育樂據點，近日傳出有電影院將進駐，引發民眾熱烈討論，顯示居民對於休閒、藝文與生活機能的高度期待。

中陽集團今天證實，in89豪華影城將進駐大里藝術廣場，將可填補大里、霧峰、太平等區域長期以來沒有電影院的空白。影城以頂級影音設備與特色影廳設計為主軸，打造優越觀影體驗，目前規劃有9個廳，播放首輪的院線片，預計明年第4季將開幕營運。

中陽集團指出，這次in89的進駐，將讓大里藝術廣場從「文化展演場域」升級為「生活育樂聚落」，不只是看電影的地方，更是凝聚社群的城市客廳。未來將與園區活動串聯，舉辦影展、創意市集、影迷活動等，讓觀影成為大里及周邊區域的日常文化體驗。

中陽集團指出，配合影城進駐，已啟動新一輪招商計畫，鎖定特色餐飲、文創選物店、影視周邊商品等名店，未來將以「一日遊生活圈」為概念，結合周邊景點，打造宜居又宜遊的城市生活節點，也為大里注入更多藝文與商業能量。

