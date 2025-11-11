鳳凰颱風逼近！雲林154線綠色隧道 將分3路段預警封路

縣府到縣道154線崙背楊明國小前視察防颱整備。（記者李文德攝）

根據氣象署預報，鳳凰颱風預計將從南部地區登陸，來勢洶洶。雲林縣府因應風勢雨勢漸強勁，將針對崙背鄉豐榮村154線（綠色隧道）實施分段封路。縣府表示，會視現況風雨判定封閉，現已有人員待命，封閉路段總長約3.8公里，提醒建議用路人須改道行駛。

颱風鳳凰襲台，中央氣象署清晨發布陸上颱風警報，暴風圈逐漸進入台灣南方近海，預估週三下午至晚間時段登陸，並以登陸高屏一帶機率較高，週四清晨自東部出海。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善及縣府水利、交工、農業、建設等局處首長、崙背鄉長李泓儀、縣議員李明哲等人到崙背陽明國小前的154線勘查。

交工局技正李重賢表示，崙背154線全長約7公里通往麥寮鄉，尤其從陽明國小到豐榮村一帶，種植孟加拉榕，一路上枝葉繁茂，被當地稱為「綠色隧道」，不過每逢風雨大經常造成路樹倒塌，考量民眾安全，目前已經針對路樹修剪80多棵，因應颱風來襲，將視情況封閉路段，目前針對豐榮村154線6k+400~7k+200、9K+620~11K+650、12k+400~13k+400處將實施3處預警性封閉，總長約3.8公里。

建設處副處長鄭峯明表示，已與台電雲林區營業處合作，完成線路巡視、樹木修剪、部署229名人力，調派42輛吊臂車、61輛昇空車、127輛工程車及6台挖土機，隨時可投入搶修；水利處科長伍忠政表示，縣府轄管372台各型移動式抽水機已完成預檢，各公所提報低窪易淹水地點預布242台抽水機，提升排洪能力與機動調度。

張麗善表示，縣府各相關單位將持續密切掌握颱風動態，滾動調整各項應變措施，並籲請民眾嚴加防颱，共同守護生命與財產安全。

縣府到縣道154線崙背楊明國小前視察防颱整備。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法