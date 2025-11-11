雙11購物節碰颱風假 桃園站前百貨商圈中午人潮稀落

桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

桃園市因鳳凰颱風今（11）日停班停課，一早市區風雨並不強，市內的百貨、購物中心業者評估風雨後，包括大江購物中心、台茂購物中心、環球購物中心A8、A19以及新光三越站前店、遠百桃園、統領廣場均正常營業，雖然放颱風假又碰上雙11購物節，但桃園車站前百貨業者開門營業後人潮稀稀落落，中午時美食街也是空蕩蕩，研判可能受到下雨、大眾運輸路線調整等因素影響，民眾選擇待在家裡防颱。

桃園獨自放颱風假引發網友正反爭論，有網友發問桃園沒有什麼風雨憑什麼放假，卻被留言洗版「要不要來沿海看一看」、「沿海風超強」、「歡迎到新屋、觀音實地勘察」、「放也罵、不放也罵」；另有網友認為「平地風雨真的很小，還在想要不要去逛百貨公司」，但有網友認為「不要成為幫凶，就是有要逛街的人，業者才會要員工冒險去上班」。

桃園火車站站前百貨，中午左右美食街無明顯人潮。（記者鄭淑婷攝）

