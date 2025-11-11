為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙11購物節碰颱風假 桃園站前百貨商圈中午人潮稀落

    2025/11/11 13:09 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市因鳳凰颱風今（11）日停班停課，一早市區風雨並不強，市內的百貨、購物中心業者評估風雨後，包括大江購物中心、台茂購物中心、環球購物中心A8、A19以及新光三越站前店、遠百桃園、統領廣場均正常營業，雖然放颱風假又碰上雙11購物節，但桃園車站前百貨業者開門營業後人潮稀稀落落，中午時美食街也是空蕩蕩，研判可能受到下雨、大眾運輸路線調整等因素影響，民眾選擇待在家裡防颱。

    桃園獨自放颱風假引發網友正反爭論，有網友發問桃園沒有什麼風雨憑什麼放假，卻被留言洗版「要不要來沿海看一看」、「沿海風超強」、「歡迎到新屋、觀音實地勘察」、「放也罵、不放也罵」；另有網友認為「平地風雨真的很小，還在想要不要去逛百貨公司」，但有網友認為「不要成為幫凶，就是有要逛街的人，業者才會要員工冒險去上班」。

    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市11日放颱風假，市區風雨不大，但桃園火車站站前百貨商圈，中午左右人潮稀落。（記者鄭淑婷攝）

    桃園火車站站前百貨，中午左右美食街無明顯人潮。（記者鄭淑婷攝）

    桃園火車站站前百貨，中午左右美食街無明顯人潮。（記者鄭淑婷攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播