桃市消防局示警：沿海陣風最高達10級 籲民眾提高警覺

桃園市長張善政（中）與消防局長龔永信（右）上午前往鳳凰颱風災害應變中心主持應變會議。（記者余瑞仁攝）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署今（11）日上午對南部地區發布陸上警戒，桃園市鳳凰颱風災害應變中心也進入二級開設；桃市消防局表示，儘管今天上午風雨似乎較清晨時減緩，但未來24小時氣象預報顯示，桃園平地、沿海風力為5到7級，陣風最高達到10級，山區雨量預報介於100至190毫米，呼籲民眾及各單位持續提高警覺，防範強風及短時間強降雨可能造成的災害。

桃園市長張善政今上午前往消防局主持「鳳凰颱風災害應變中心二級開設整備會議」，他表示，市府災害應變中心已二級開設，將全力做好防災工作，並要求各區公所嚴密監控地勢脆弱地區，特別加強巡查先前崩塌地段及山區道路安全，確保市民平安度過颱風。

桃市消防局指出，根據最新氣象預報，未來24小時（11月11日08時至12日08時）桃園市山區雨量介於100至190毫米，須注意山區降雨較多的情況。風力方面，平地平均風力為5至6級、陣風達8至9級；沿海平均風力6至7級、陣風可達9至10級。呼籲民眾與各單位持續提高警覺，防範強風及短時強降雨可能造成的影響。

