為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市消防局示警：沿海陣風最高達10級 籲民眾提高警覺

    2025/11/11 13:03 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市長張善政（中）與消防局長龔永信（右）上午前往鳳凰颱風災害應變中心主持應變會議。（記者余瑞仁攝）

    桃園市長張善政（中）與消防局長龔永信（右）上午前往鳳凰颱風災害應變中心主持應變會議。（記者余瑞仁攝）

    鳳凰颱風來襲，中央氣象署今（11）日上午對南部地區發布陸上警戒，桃園市鳳凰颱風災害應變中心也進入二級開設；桃市消防局表示，儘管今天上午風雨似乎較清晨時減緩，但未來24小時氣象預報顯示，桃園平地、沿海風力為5到7級，陣風最高達到10級，山區雨量預報介於100至190毫米，呼籲民眾及各單位持續提高警覺，防範強風及短時間強降雨可能造成的災害。

    桃園市長張善政今上午前往消防局主持「鳳凰颱風災害應變中心二級開設整備會議」，他表示，市府災害應變中心已二級開設，將全力做好防災工作，並要求各區公所嚴密監控地勢脆弱地區，特別加強巡查先前崩塌地段及山區道路安全，確保市民平安度過颱風。

    桃市消防局指出，根據最新氣象預報，未來24小時（11月11日08時至12日08時）桃園市山區雨量介於100至190毫米，須注意山區降雨較多的情況。風力方面，平地平均風力為5至6級、陣風達8至9級；沿海平均風力6至7級、陣風可達9至10級。呼籲民眾與各單位持續提高警覺，防範強風及短時強降雨可能造成的影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播