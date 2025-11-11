爺奶福音！暨大附中「心」發明 助步車「自己找主人」

暨大附中學生古祐嘉（右二）、張卉淇（中），在指導老師林淑芳（右一）及中臺科大協助下，發明的「智慧型助步車」獲得台灣專利。（暨大附中提供）

國立暨大附中學生古祐嘉、張卉淇，近期與中臺科技大學跨校研發「智慧型助步車」，學生用心觀察到家中長輩使用助步車出現不便，進而發明「一鍵召喚」功能，可讓助步車自己找到主人，減輕老人行動不便的心理壓力，成為爺爺奶奶福音。

暨大附中表示，2名學生在校內指導老師林淑芳，以及中臺科大高齡健康照護系師長的協助下，透過日常生活中的觀察，發現老人使用輔具時的不便，尤其是助步車不在身邊的情況下，出現「等待他人協助」與「勉強自行移動」的無助感，類似處境往往影響長者行動尊嚴和自主性。

師生們因此發明「智慧型助步車」，其中獨創「召喚」與「助行」雙模式控制系統，更獲台灣專利，使用者可利用智慧手機、手錶的召喚，驅動助步車回到身邊，達到輔具「隨傳隨到」，另外，助步車還具備推力輔助的「助行」功能，讓長輩行走時更省力、安全。

中臺科大校長陳錦杏指出，雙模式助步車的新發明，不僅是醫護、護理與科技的融合成果，更是對長輩「無礙移動」的承諾，實現長者行動自主權。

暨大附中校長黃方伯則說，未來兩校將持續跨領域合作，將創新發明轉化為造福社會的產品，共同為長者行動自主努力。

暨大附中師生和中臺科大發明的「智慧型助步車」，可讓助步車自己找到主人，減輕老人行動不便與心理壓力。（暨大附中提供）

