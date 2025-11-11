為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風來襲 中市災害應變中心下午3時起一級開設

    2025/11/11 12:50 記者張軒哲／台中報導
    台中市長盧秀燕呼籲市民防颱。（記者張軒哲攝）

    台中市長盧秀燕呼籲市民防颱。（記者張軒哲攝）

    中央氣象署昨（10）日發布「鳳凰」颱風海上警報，並於今日清晨5時30分發布陸上颱風警報。台中市政府嚴陣以待，超前部署防災應變作業。市長盧秀燕今（11）日主持市政會議表示，面對11月罕見生成的颱風「鳳凰」來襲，市府比以往提前兩天啟動防颱機制，今日下午3時起災害應變中心提升至「一級開設」層級。

    盧秀燕指出，11月颱風侵台實屬少見。根據中央氣象署最新預報，「鳳凰」颱風路徑變化頻繁，登陸地點數度南修，從原預估的中部地區，調整為可能自高雄或屏東地區登陸。雖然目前台中尚未被列入陸上警戒區，但預計今晚10時起將納入警戒範圍，市府各單位已全面戒備。

    盧秀燕表示，市府防颱重點包括第一，呼籲民眾請勿上山下海，維護自身安全，也減輕救難人員負擔，呼籲市民落實各項防颱措施，包括清理排水孔、固定招牌、加強屋舍與農作防護，並隨時留意市府及氣象署發布的最新訊息。

    消防局長孫福佑說明，預估台中市將於今晚進入警戒區，明日下午4時起受七級風圈影響，晚間8時脫離，山區須嚴防大雨、坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積淹水。風力方面，明日局部地區平均風速可能達九級，陣風十一級。沿海浪高可達3至5米，請民眾避免前往。

