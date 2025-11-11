車牌喊著「救救我」！ 拍賣官鼓勵「來都來了」 台東地檢拍賣保時捷72萬成交

這次最矚目的就屬保時捷休旅車。（記者劉人瑋攝）

也是趕上「雙11」，法務部行政執行署花蓮分署今11時在台東地檢舉行拍賣，貨分3批，最令人矚目的還是保時捷6缸渦輪引擎的Macan S，新車價400多萬，當年則是警方在逮捕毒販時，毒販未能及時上車逃走才被逮獲，今拍賣時，參與者見到車號「9995」不停慫恿彼此「車子都在喊了『救我』了，快下手！」

說要「救」也需有實力，最後是由一位年約30多歲男性以72萬元拍下，由於今天花蓮縣因颱風停班課，因此無法透過轉帳至花蓮，需在今天下午2時30分前以現金或信用卡刷卡交付台東地檢會計代收，待花蓮上班日再行匯款。只是，由於國內詐騙猖獗，得標男子欲提高信用卡額度卻無法立即執行，只能到處取款湊錢取車。

請繼續往下閱讀...

雖說「只是來看看」，但拍下保時捷男子其實是最早到場，其他拍賣品也只是簡單巡視就把目光鎖定在車上。

這種場合絕對有二手車商聞訊前來，但起標70萬後即少有人再喊，整個拍賣場大致有3組人馬競價，男子最後以72萬拍下前，拍賣官還說起今年度「金句」，「南京紅姊」的「來了都來了，請大家踴躍追價」。

只是不管拍賣官如何慫恿，並「技術性暫停」數秒、期待買家反應。年長買家轉頭道:「就讓給你了」。但無論車商或拍下男子皆表示，扣除這車所欠稅金及保養，再評估如今二手車價「其實沒有便宜到哪，就買個喜歡」、「之後要快把車牌換掉」。

Macan S為V6引擎，0到百加速約4秒多，新車價約400多萬，拍賣車原為毒販所有，2015年11月出廠，里程數為8萬多公里，只是太久沒發動、電池也過期，只能再請汽修廠協助發動並駛上地檢大門前供民眾賞車，而男子拍下車後即僱拖車吊走。

保時捷內裝依然光亮，看得人也不少。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法