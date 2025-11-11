觀光亮點獎揭曉！ 3國家公園生態保育、低碳旅遊獲肯定

交通部觀光署今年舉辦第2屆「觀光亮點獎」；玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道、墾丁國家公園龍磐公園及雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心齊獲2026-2027台灣觀光100亮點獎。（圖由國家公園署提供）

交通部觀光署今年舉辦第2屆「觀光亮點獎」；其中「玉山國家公園南安遊客中心及瓦拉米步道」榮獲「最佳國旅創新獎」，並與「墾丁國家公園龍磐公園」及「雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心」更齊獲2026-2027「台灣觀光100亮點」等佳績，展現國家公園在棲地保育、環境教育、低碳旅遊及生態永續等深獲肯定。

內政部國家公園署長王成機表示，此次獲獎不僅肯定國家公園在自然保育與環境教育的努力，更彰顯國家公園以永續理念推動友善環境旅遊的決心，未來將持續結合在地文化、生態保育與低碳旅遊，深化環境教育與社會參與，打造更多兼具保育價值與遊憩體驗的永續觀光典範，讓世界看見台灣自然之美與守護之力。

國家公園署表示，榮獲「最佳國旅創新獎」及2026-2027「台灣觀光100亮點」的玉山國家公園南安遊客中心，環繞「玉山下第一畝田」，每年6月、10月金黃稻浪隨布農族農耕節奏搖曳；中心內設有展示室、視聽室與解說服務，適合親子深度體驗。鄰近的瓦拉米步道起點距中心僅6公里，步道平緩易行，沿途可見瀑布、吊橋、傳統石板屋與闊葉林等景觀，是全家健行踏青的絕佳選擇。

玉管處以推動低碳旅遊、結合在地文化與社區合作為核心理念，讓遊客在親近自然的同時，深入了解布農族的傳統文化與永續生活智慧，實踐「友善環境、在地共榮」的生態旅遊精神，獲得評審團高度肯定，展現國家公園落實永續觀光的卓越成效。

國家公園署續指，入選「台灣觀光100亮點」的雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心，是展示台灣特有瀕臨絕種國寶魚重要據點，也是武陵地區遊客必訪的熱門景點，每年吸引逾10萬人次參觀。

國家公園署說，墾丁國家公園的龍磐公園也入選「台灣觀光100亮點」，它以遼闊草原、曲折海岸及獨特地質，如石灰岩洞、紅土與崩崖滲穴等景觀聞名，是欣賞日出、觀星的絕佳地點。

墾丁國家公園的龍磐公園是欣賞日出、觀星的絕佳地點。（圖由國家公園署提供）

雪霸國家公園櫻花鉤吻鮭生態中心，是展示台灣特有瀕臨絕種國寶魚重要據點，也是武陵地區遊客必訪的熱門景點，每年吸引逾10萬人次參觀。（圖由國家公園署提供）

榮獲「最佳國旅創新獎」及2026-2027「台灣觀光100亮點」的玉山國家公園南安遊客中心，環繞「玉山下第一畝田」，每年6月、10月金黃稻浪隨布農族農耕節奏搖曳。（圖由國家公園署提供）

