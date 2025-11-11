中市雅潭路、昌平路巷內停水5天 民怨沸騰

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段近日部分住戶連續多日無水可用，台灣自來水公司連日開挖與改接搶修。（記者張軒哲攝）

台中市大雅區雅潭路四段及昌平路三段近日因台水管線不明原因壓降，導致部分住戶連續多日無水可用，台灣自來水公司連日開挖與改接搶修，雅潭路四段38巷及昌平路三段53巷用戶已於10日恢復正常供水，昌平路三段620巷內約10戶居民仍苦等5日未復水，因鳳凰颱風來勢洶洶，立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢今（11日）親自到場關切，要求台水務必於今日恢復供水。

台水公司表示，雅潭路四段38巷與昌平路三段周邊本月7日發生不明壓降後，立即於8日請求區處測漏隊支援，並先行設置2處臨時供水站於港尾路191號及昌平路三段717號旁。測漏人員分別於該兩處發現疑似漏水點，9日進場開挖後卻未找到實際漏點。台水隨即於10日緊急於雅潭路四段38巷36號前進行改接，成功改善雅潭路四段38巷及昌平路53巷水壓至1公斤，目前已恢復正常供水。



然而，昌平路三段620巷仍有約7至8戶用戶尚未完全恢復供水。台水指出，該區段地勢高、水壓偏低，即便調配水源後，尖峰時段壓力僅達0.3公斤，離峰時仍待觀察，派水車停靠社區外，提供取水服務。

立委楊瓊瓔表示，台水應即時啟動備援方案，務必於今日恢復供水，並建立後續管線巡檢機制。

台水公司回應，目前正針對昌平路三段620巷加裝旁通管線，從雅潭路三段637號、昌平路三段700號及690號延長管線，預計今日下午可完成改接，使該處約10戶用戶恢復正常供水。

