東吳大學靠山近溪恐遇淹水 學生議會籲校方擬定颱風應變機制

東吳大學臨近停班課區域，且周遭有山有溪，學生議會呼籲校方應有應變措施。（東吳大學學生議會提供）

鳳凰颱風進逼台灣，台北市昨宣布近山區的部分地方今停班停課，東吳大學學生議會指出，學校臨近停班課的永福里，在每逢豪大雨就會積淹水的情況下，校方未有任何彈性應變措施，學生恐「到得了學校卻回不了家」，呼籲校方應重視住宿生與遠距通勤生的需求，採取「從寬處理」。

隨颱風越來越靠近，台北市長蔣萬安昨晚宣布，雖全市未達全面停班停課標準，但士林區永福、新安、陽明、公館、菁山、平等、溪山、翠山里；北投區湖山、湖田、泉源、大屯里等今日停止上班上課，其餘地區則維持正常上班上課。而包括銘傳大學、文化大學等也相繼宣布停班停課政策。

請繼續往下閱讀...

東吳大學雙溪校區屬於並未列於停班課地區的福林里，但學生議會議長洪振翔表示，學校距離永福里不到200公尺，且學校背靠山區和溪流，每次豪大雨就淹水，過往曾經有過宿舍積水成為瀑布，河水挾帶泥沙衝進校園的慘況，校方卻未有宣布遠距教學、彈性上學等因應颱風來臨的任何應變措施，呼籲校方應當機立斷，啟動超前部署的應變機制，以保障學生人身安全及受教權益。

東吳學生議會也發表聲明指出，校長於10月初與學生代表會面時表示，教務長於一定範圍內可裁示停課，並承諾未來將公開緊急災防應變機制，然而至此次颱風來臨前，卻未能做成任何彈性上課之措施，敦促校方以學生安全為最優先考量。同時也提醒全校學生，應以自身安全為首要考量,避免於強風豪雨中通勤。

東吳大學學生議會副議長康平皓說，應審慎評估學生通勤風險，對於通勤型學生而言有「到得了學校卻回不了家」的風險，校方應建立以安全為核心的判斷標準，而非單純依賴市政府的二元劃分。

洪振翔強調，學校不能只在政府宣布後被動跟進，應建立能夠即時反應校區差異與學生實際交通風險的決策系統。呼籲校方應特別重視住宿生與遠距通勤生的需求，並在通報、課程、考勤等層面採取「從寬處理」原則，以避免災害中學生權益受損，將學生安全與受教權並重，納入災防決策思維。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法