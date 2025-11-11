為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風北轉襲台 災防科技中心示警雙北宜花東坡地易坍

    2025/11/11 12:33 記者吳柏軒／台北報導
    國家災害防救科技中心針對鳳凰颱風，整理坡地易致災地區，包含雙北宜花東5縣市的山區及21條重要省道，提醒外界留意。（災防科技中心提供）

    國家災害防救科技中心針對鳳凰颱風，整理坡地易致災地區，包含雙北宜花東5縣市的山區及21條重要省道，提醒外界留意。（災防科技中心提供）

    鳳凰颱風侵襲菲律賓造成百萬人撤離家園，今（11日）雖轉為輕度颱風，但路徑將朝台灣南部襲來，加上與東北季風的共伴效應，恐帶來致災豪雨，國家災害防救科技中心估計，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市、新北市等山區，列為坡地易致災地區，並有條省道易坍或易成孤島聚落，提醒留意。

    災防科技中心統計，總計宜花東及雙北5縣共45鄉鎮市區，在鳳凰颱風期間被列為易致災地區，其中宜蘭蘇澳、南澳、大同及花蓮秀林等地已發布土石流黃色警戒；而重要道路包含台2（甲、乙）、台7（甲、乙、丙）、台8、台9（甲、乙、丙、丁、戊）、台11甲、台14甲、台20甲、台23、台26、台30等21條，應注意易致災及易成孤島聚落。

    淹水警戒方面，災防科技中心也整理5縣市23鄉鎮市易淹，包含新北市貢寮、瑞芳、雙溪；宜蘭縣五結、蘇澳、南澳、冬山、礁溪、壯圍、羅東、三星；花蓮縣花蓮、新城、壽豐、鳳林、光復、玉里；台東縣台東、卑南、鹿野、關山；屏東縣南州、恆春等，提醒警戒區的沿海、河口低窪與易淹水區，需注意強降雨帶來影響。

    鳳凰颱風來襲，國家災害防救科技中心整理淹水警戒地區，有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東5縣市23鄉鎮市區，應留意沿海、河口與低漥地。（災防科技中心提供）

    鳳凰颱風來襲，國家災害防救科技中心整理淹水警戒地區，有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東5縣市23鄉鎮市區，應留意沿海、河口與低漥地。（災防科技中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播