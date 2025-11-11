鳳凰颱風北轉襲台 災防科技中心示警雙北宜花東坡地易坍

國家災害防救科技中心針對鳳凰颱風，整理坡地易致災地區，包含雙北宜花東5縣市的山區及21條重要省道，提醒外界留意。（災防科技中心提供）

鳳凰颱風侵襲菲律賓造成百萬人撤離家園，今（11日）雖轉為輕度颱風，但路徑將朝台灣南部襲來，加上與東北季風的共伴效應，恐帶來致災豪雨，國家災害防救科技中心估計，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市、新北市等山區，列為坡地易致災地區，並有條省道易坍或易成孤島聚落，提醒留意。

災防科技中心統計，總計宜花東及雙北5縣共45鄉鎮市區，在鳳凰颱風期間被列為易致災地區，其中宜蘭蘇澳、南澳、大同及花蓮秀林等地已發布土石流黃色警戒；而重要道路包含台2（甲、乙）、台7（甲、乙、丙）、台8、台9（甲、乙、丙、丁、戊）、台11甲、台14甲、台20甲、台23、台26、台30等21條，應注意易致災及易成孤島聚落。

請繼續往下閱讀...

淹水警戒方面，災防科技中心也整理5縣市23鄉鎮市易淹，包含新北市貢寮、瑞芳、雙溪；宜蘭縣五結、蘇澳、南澳、冬山、礁溪、壯圍、羅東、三星；花蓮縣花蓮、新城、壽豐、鳳林、光復、玉里；台東縣台東、卑南、鹿野、關山；屏東縣南州、恆春等，提醒警戒區的沿海、河口低窪與易淹水區，需注意強降雨帶來影響。

鳳凰颱風來襲，國家災害防救科技中心整理淹水警戒地區，有新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東5縣市23鄉鎮市區，應留意沿海、河口與低漥地。（災防科技中心提供）

