鳳凰延後登陸！氣象署估明傍晚登陸屏東機率高 最快週四清晨台東出海

中央氣象署11月11日上午11點鳳凰颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風與共伴效應今天（11日）威力最顯著，宜蘭縣24小時累積雨量破500毫米，已達「超大豪雨」等級。中央氣象署上午11時30分更新預報內容，颱風接近台灣時間延後，暴風圈預估明天週三清晨接觸南高屏陸地，傍晚至晚間可能登陸屏東，週四清晨自台東出海。明天颱風最接近台灣，中南部風雨，西南沿海注意強風暴潮。

氣象署上午11時資料指出，颱風暴風圈逐漸進入台灣西南方近海，降雨警戒維持宜蘭縣，陸警區域維持台南、高雄、屏東、台東及恆春半島；海警區域維持台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

颱風路徑方面，預報員朱美霖說明，颱風過去幾小時偏北偏西移動，因此路徑預報稍微往南修，颱風接近時間也延後。暴風圈預估明天清晨接觸南高屏陸地，颱風中心預計傍晚至晚間登陸高屏，登陸位置目前以屏東機率較大，週四清晨自台東出海。不過預報仍具不確定性，會持續觀察是否異動。

雨勢方面，朱美霖指出，共伴效應今天顯著影響北部、東半部。過去24小時累積雨量，綠島超過350毫米達大豪雨等級，宜蘭超過500毫米達超大豪雨等級；今天至上午11點累積雨量，新北119、花蓮156.5、台東125毫米。

未來24小時累積雨量，今天下午2點至明天下午2點，北部、東半部降雨略減，但仍會持續降雨，大台北、東半部地區、屏東山區留意豪雨，西部山區、宜蘭平地、恆春半島、基隆、台北平地留意大雨。中南部今晚開始降雨漸增，週三颱風中心接近時將有短暫的強勁雨勢。

風力方面，沿海空曠地區注意9至11級強陣風。今天至明天上午6點，雲林以北、桃園沿海地區、基隆北海岸、馬祖、澎湖留意十級陣風；西部沿海及近內陸平原區也有較大風力出現。浪高方面，台灣附近達3至5米並有長浪，西南沿海、台東、恆春半島、澎湖留意5至6米巨浪，建議避免海邊活動。

據11時資料，鳳凰為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南方約350公里處，以每小時11轉14公里速度，向北北東轉東北靠近台灣。近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風；瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑60公里。

氣象署統計，10日凌晨0時至11日上午11時，宜蘭縣西帽山612.5毫米，台東縣牛頭山396.5毫米，新北市大粗坑309.5毫米，花蓮縣太安298毫米，台北市擎天崗269毫米，屏東縣檳榔227毫米；蘭嶼12級陣風，恆春、東吉島、新屋、彭佳嶼10級。

中央氣象署11月11日說明鳳凰颱風最新動態。圖為上午11點30分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署說明風力變化趨勢。圖為11月11日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

鳳凰颱風來襲，中央氣象署製圖說明定量降水預報。圖為11月11日上午11點40分版本。（中央氣象署提供）

