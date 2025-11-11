台北氣質城市名片 「花IN台北」4季花展奪4國際金獎

台北市政府工務局公園處主辦的城市花卉品牌「花IN台北」，展現台北市四季花藝之美。（圖由台北市公園處提供）

台北市政府工務局公園處主辦的城市花卉品牌「花IN台北」，今（2025年）一舉奪下4項國際設計大獎金獎，囊括澳洲雪梨設計獎（Sydney Design Awards）品牌體驗類、義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）建築設計〈公共藝術與公共裝置〉類、英國IAA倫敦設計獎（IAA London Design Awards）傳達設計〈文化觀光品牌與城市活化〉類、美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）整合行銷〈文化觀光品牌與城市活化〉類，展現出台北在國際間以創新、自然與文化兼具的形象嶄露頭角。

公園處表示，今年奪下的4項國際金獎橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域，充分展現「花IN台北」做為城市文化品牌的多元能量與國際影響力，不僅是設計的榮耀，更象徵台北以花藝美學成功在世界舞台綻放光芒，其中在雪梨設計獎獲得年度最佳設計獎品牌體驗類是全球唯一獲獎得主，設計功力已被世界看見。

公園處處長藍舒凢表示，「花IN台北」以「花」為核心，串聯春、夏、秋、冬四季花展，讓都市公共空間搖身一變，成為融合花卉景觀、生活美學與觀光體驗的主題場域。從花卉佈展設計、綠美化工程到永續材料應用，每一處細節都體現台北對城市美學的堅持與創意，不僅深化市民對生活環境的認同，更吸引國際關注，讓世界看見台北的創意能量與文化軟實力，也讓「花IN台北」成為最能代表台北氣質的城市名片。

公園處園藝管理所主任吳旻靜補充說，榮耀的背後是園藝人員、設計團隊與公部門共同努力的成果。從景觀規劃、藝術家參與、花卉栽培、現地施作到氣候調適，每場花展都經過無數次討論與調整，只為呈現最完美的花卉景觀；也因這份專業與熱情的累積，每年吸引數百萬名遊客走入展場，感受屬於台北的城市之花，也讓這座城市在花開時節綻放出生命力與溫度。

公園處表示，「花IN台北」展望未來，將持續秉持藝術、產業、文化、永續的理念，強化花卉展覽的品質與創意，打造更多具故事性與情感共鳴的主題展覽，讓市民在四季流轉間體驗生活美學，也讓國際旅客在城市的花海中，看見台北的柔軟與力量。

