賴清德頒發總統科學獎 科研策略要30年催生3名諾貝爾獎得主

總統賴清德頒發第13屆總統科學獎，並致詞希望促進台灣為世界科學做出貢獻，未來30年希望至少增加3名台灣諾貝爾獎得主。（記者塗建榮攝）

總統賴清德今（11日）頒發第13屆總統科學獎，感謝中研院士梁賡義、葉均蔚2名得獎者的科研貢獻，更舉台灣每千人研發人力高居全球第2，未來將持續做好基礎科學教育，發展高教深耕，並啟動台灣橋樑計畫等加深與世界學術鏈結，以科研策略希望未來30年水到渠成，催生物理、化學、醫學3大領域，至少增加3名台灣諾貝爾獎得主。

2年1次的總統科學獎今邁入第13屆，得獎者為生命科學組的梁賡義、工程科學組的葉均蔚，今上午在總統府進行頒獎典禮，總統賴清德親自把國內科學最高榮耀獎項頒給2人，並誠摯祝賀與感謝梁、葉對世界科學發展貢獻。

而從梁賡義、葉均蔚的人生故事，賴清德認為，2人對未知抱持好奇、堅持努力到最後一刻，終獲成功，科學如此，其他領域亦然，賴並指出，根據瑞士洛桑管理學院今年公布的《世界競爭力年報》，台灣在69國中排名第6，是近10年來的最佳表現，其中「科學建設」位居全球前5名，「每千人研發人力」更高居全球第2，展現堅實的科研基礎與研發能量，是無數科學家與教育工作者、政府與民間，長期攜手合作，做好科學教育扎根工作的成果。

賴清德也表示，昨天已啟動「台灣橋樑計畫」，今年起至明年，將邀31名諾貝爾獎得主來台，以公開演講、小型討論等多元形式，進行國際學術交流，繼續努力加深台灣與世界鏈結；政府也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展，做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學等3個領域內，至少增加3名諾貝爾獎得主。

