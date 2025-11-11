新北樹林濟安宮11/22起圓醮活動 劉和然先參拜、蕭美琴將點燈

樹林濟安宮酬恩祈安五朝圓醮大典記者會，上演「大道公醫虎喉」戲碼。（記者黃政嘉攝）

新北市樹林濟安宮將從11月22日起舉辦為期1個月的「酬恩祈安五朝圓醮大典」祈安活動，廟方今天在新北市政府舉辦記者會，副市長劉和然、濟安宮董事長陳黃綠妹宣傳圓醮活動將於樹林興仁夜市舉辦，有鶯藝歌劇團公演、保生大帝遶境等熱鬧活動，廟方也邀請副總統蕭美琴屆時參與點燈。

濟安宮主祀保生大帝，廟方今天將神尊請至新北市府，劉和然、兼任濟安宮董事的新北市議員廖宜琨、廟方人員參拜，接續上演「大道公醫虎喉」，提前為慶典熱鬧揭幕；陳黃綠妹表示，感謝各界相挺活動，人、神一起努力，守護台灣土地，讓新北市更加發展、樹林的民眾平安順遂。

劉和然指出，圓醮活動為期1個月，不僅延續傳統科儀，更融入戲曲、藝文展演與祈福活動，代表宗教不只是信仰、力量，也是文化傳承，感謝陳黃綠妹、正爐主劉自修等廟方人士，共同將活動辦得圓滿、順利。

濟安宮總幹事羅沛禎說，濟安宮6年前翻修後進行建醮，現做圓醮，系列活動辦至12月21日，包含11月22日的點燈開幕典禮，邀請蕭美琴參與點燈，11月30日鶯藝歌劇團公演「神醫大道公」，12月13日舉辦保生大帝賜福遶境，從濟安宮繞至興仁夜市，12月17日至12月21日舉辦法會，開放民眾報名至12月15日止，圓醮期間，歡迎民眾參拜祈福。

廖宜琨表示，濟安宮長年推動慈善公益，像發生武漢肺炎期間，廟方捐了1萬劑快篩試劑給新北市府，先前花蓮地震時也捐款救助，發揮信仰團體「取之於社會、用之於社會」的精神。

新北市副市長劉和然與樹林濟安宮今在記者會說明濟安宮圓醮系列活動。（記者黃政嘉攝）

新北市副市長劉和然與樹林濟安宮廟方共同參拜濟安宮神尊。（記者黃政嘉攝）

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹盼圓醮庇佑國泰民安、風調雨順。（記者黃政嘉攝）

