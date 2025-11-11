為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳凰颱風進逼 屏東縣霧台、滿洲鄉預防撤離110人

    2025/11/11 12:15 記者葉永騫／屏東報導
    颱風來襲，屏東原鄉開始進行預防性撤離。（圖由屏東縣政府提供）

    颱風來襲，屏東原鄉開始進行預防性撤離。（圖由屏東縣政府提供）

    鳳凰颱風即將襲台，屏東縣政府唯恐強風豪雨造成山區嚴重災情，已針對8個原住民鄉及滿州鄉進行預警性的撤離，其中霧台鄉撤離58人，滿州鄉撤離52人，共計110人，相關的撤離行動將會持續進行。

    中央氣象署發布鳳凰颱風陸上警報，屏東縣政府今天上午災害應變中心已正式成立，唯恐強風豪雨造成山區道路崩塌、土石流，因此針對原住民9個鄉的危險村落進行預警性的撤離和安置作業，其中霧台鄉因為山區道路損害嚴重至今未修復完成，因此佳暮、大武等部落進行預警性撤離，佳暮有18人，大武有22人，滿州鄉則是分水嶺安置52人，總計到今天中午為止已撤離110人。

    縣長周春米表示，中央氣象署預估登鳳凰颱風登陸地點往南修正至高屏地區，恆春半島及山區將出現豪雨情形，山區、沿海及低窪地區也須注意潮汐引發的淹水問題，提醒民眾加強防颱整備，災害應變中心各單位將持續保持警戒，全力守護鄉親安全。

    她指示相關局處加強檢查鷹架、路樹、太陽能光電板及廣告招牌等易掉落物品；針對縣內坡地災害高風險區及土石流易成孤島地區，督促各鄉鎮公所，落實疏散撤離及收容安置，養殖漁業要落實相關防護措施，強化停泊船隻繫纜作業。

    颱風來襲，鄉公所及警方人員協助原鄉居民預防性撤離。（圖由屏東縣政府提供）

    颱風來襲，鄉公所及警方人員協助原鄉居民預防性撤離。（圖由屏東縣政府提供）

